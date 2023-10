US-Anleihen starten mit deutlichen Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zur Eröffnung um 0,63 Prozent auf 107,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,59 Prozent.

Marktteilnehmer erklärten die rege Nachfrage nach sicheren Anlagen wie US-Staatsanleihen mit der recht trüben Stimmung an den Aktienmärkten. Zudem rückte die Auseinandersetzung zwischen der Hamas und Israel wieder stärker in den Fokus. So warnte der iranische Außenminister vor einer Ausweitung des Konflikts, sollte die Blockade des Gazastreifens fortdauern.

Neue Konjunkturdaten sorgten für zusätzlichen Zinsdruck. Preisdaten aus dem Außenhandel blieben unter den Erwartungen. Der Druck auf die US-Zentralbank Fed, die Leitzinsen weiter anzuheben, nahm daher ab. Ohnehin hatten sich in den vergangenen Tagen zahlreiche Notenbanker eher in Richtung stabile Zinsen ausgesprochen./bgf/la/men