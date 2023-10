US-Indizes im Minus – Unsicherheit könnte eine Ausweitung der Verluste am Montag mit sich bringen

Knapp zwei Stunden vor Börsenschluss in New York stehen die großen US-Indizes im Minus. Anleger bringen ihre Schäfchen ins Trockene und realisieren die Wochengewinne. Die Furcht, dass am Wochenende eine Invasion Israels in Gaza bevorstehen könnte, erhöht die Unsicherheit und könnte eine Ausweitung der Verluste am Montag mit sich bringen. Auch in Frankfurt schloss der DAX bereits im Minus. Der Leitindex schloss bei 15186 Punkten und damit 1,55% tiefer als am Vortag.

