WDH: Volkswagen-Konzern steigert Auslieferungen im September

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern hat im September erneut mehr Neuwagen ausgeliefert als im schwachen Vorjahresmonat. Weltweit seien in dem Monat 830 600 Fahrzeuge aller Konzernmarken ausgeliefert worden, knapp ein Zehntel mehr als im Jahr zuvor, teilte VW am Freitag in Wolfsburg mit. In den ersten neun Monaten des Jahres lag das Plus bei 10,9 Prozent. Insgesamt wurden von Januar bis September 6,75 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert.

Gegenüber dem Vormonat legte das Wachstum sogar wieder leicht zu. Im August hatte das Plus nur bei 5,7 Prozent gelegen. Zu verdanken war das vor allem dem China-Geschäft, das zuletzt deutlich im Minus lag. Im September lagen die Auslieferungen dort nun nur noch 0,9 Prozent niedriger als im September 2022.

In Westeuropa und Nordamerika konnte der Konzern dagegen deutlich zulegen: Im September wurden in Westeuropa fast 20 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert, in den ersten neun Monaten insgesamt sogar fast 25 Prozent mehr. In Nordamerika waren es im September 23 Prozent Plus, in den ersten neun Monaten insgesamt gut 13 Prozent.

Zu verdanken ist der Zuwachs nach Angaben eines Sprechers vor allem dem hohen Auftragsstau aus dem Vorjahr, der nach wie vor nicht abgearbeitet sei./fjo/ngu/men