Wieder Zwischenfall an israelisch-libanesischer Grenze

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon ist es nach den Terrorattacken der Hamas erneut zu einem Zwischenfall gekommen. Am Sicherheitszaun habe es eine Explosion gegeben, teilte das israelische Militär am Freitag mit. Dabei sei der Zaun leicht beschädigt worden. Eine Ursache für die Explosion wurde zunächst nicht genannt.

Die Armee reagierte den Angaben zufolge mit Artilleriefeuer auf libanesisches Territorium. Für die Gegend sei zudem eine Warnung vor eindringenden Terroristen aktivierten worden. Die Armee suche die Region ab.

Es seien 18 Granaten aus Israel auf libanesisches Gebiet gefeuert worden, hieß es aus libanesischen Sicherheitskreisen. Dabei sei ein alter Armeeturm getroffen worden. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.

In den vergangenen Tagen gab es nach der Hamas-Attacke und den Gegenschlägen der israelischen Armee auf den Gazastreifen mehrere kleine Gefechte zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär./cir/wh/arb/DP/men