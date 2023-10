Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser steigt auf mindestens 1900

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die Zahl der bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist auf mindestens 1900 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium im von der islamistischen Hamas kontrollierten Gazastreifen am Freitagabend mit. Unter den Opfern seien 614 Kinder und Jugendliche. Mindestens 7696 weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Terroristen im Auftrag der Hamas hatten am Samstag ein Massaker unter israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Es war das schlimmste Blutbad seit der israelischen Staatsgründung. Mehr als 1300 Menschen kamen ums Leben. Rund 150 Kinder, Frauen und Männer wurden von Hamas-Kämpfern offiziellen Angaben zufolge in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte unter anderem mit massiven Luftangriffen auf den dicht besiedelten Küstenstreifen mit gut zwei Millionen Einwohnern./cir/DP/he