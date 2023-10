Israels Außenminister: Brauchen Zeit für Sieg über die Hamas

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die islamistische Hamas braucht Israel nach Angaben von Außenminister Eli Cohen "Zeit, um zu siegen". Cohen sagte bei einem Treffen mit seiner französischen Amtskollegin Catherine Colonna am Sonntag in der israelischen Küstenstadt Aschkelon: "Unser Sieg wird sicherstellen, dass der islamistische, radikale Terror nicht nach Paris, London und New York kommt." Aschkelon wird seit mehr als einer Woche immer wieder von der Hamas aus dem Gazastreifen mit Raketen angegriffen.

Cohen bekräftigte angesichts des Massakers an israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival, die Hamas sei schlimmer als das Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS). "Sie werden den Preis bezahlen", sagte er. Man werde weitermachen, bis die Sicherheit der Bürger Israels gewährleistet werden könne.

Frankreichs Außenministerin traf sich bei ihrem Besuch auch mit Angehörigen französischer Opfer der Hamas-Terroranschläge. Nach Angaben des Außenministeriums in Paris wurden dabei auch 17 französische Staatsbürger getötet, 15 gelten als vermisst./sg/le/DP/he