Aktien Asien/Pazifik: Trüber Wochenauftakt - Zinsängste und Nahost-Spannungen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach den negativen Vorgaben der meisten Weltbörsen vom Freitag sind die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost mit Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Viele Anleger blieben wegen der sich zuspitzenden geopolitischen Spannungen in Nahost vorsichtig, hieß es. Zudem belasteten neue Zinsängste, nachdem die jüngsten US-Inflationsdaten unerwartet hoch ausgefallen seien und das Verbrauchervertrauen eingebrochen sei.

Die Ereignisse vom Wochenende dürften die Befürchtungen, dass sich die Nahost-Krise ausweiten könnte, nicht zerstreuen, da die Hamas weiter Raketen auf Israel abfeuere und Israel sich auf einen Einmarsch in den Gazastreifen vorbereite, bemerkte Analyst Michael Hewson von CMC Markets. Dies könnte zur Eröffnung einer weiteren Front durch die Hisbollah im Libanon führen, oder - noch bedrohlicher - durch den Iran, was widerum die USA auf den Plan rufen könnte. Infolge dieser anhaltenden Unsicherheit und des Krieges der Worte, sei es derzeit schwer, einen Aufwärtstrend für die Aktienmärkte zu erkennen, so Hewson.

Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, verlor zuletzt 1,2 Prozent auf 3621,03 Zähler. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab im späten Handel um 1,2 Prozent auf 17 606,48 Punkte nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 2,0 Prozent bei 31 659,03 Punkten. In Australien gab es überwiegend moderate Verluste. Der dortige Leitindex S&P ASX 200 endete 0,35 Prozent tiefer bei 7026,50 Zählern./edh/tih