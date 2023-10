DAX 40 Wochenausblick: Nahost-Konflikt und US-Berichtssaison im Fokus

Bullen und Bären geben sich am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn die Klinke in die Hand. Die Anleger warten derzeit lieber ab. Die Gemengelage bleibt angesichts der jüngsten Eskalation im Nahostkonflikt nach wie vor undurchsichtig.

In der neuen Handelswoche dürfte neben den geopolitischen Risiken die US-Berichtssaison ihre Schatten vorauswerfen.

Marktumfeld bleibt eingetrübt – Anleger gehen lieber auf Nummer sicher

Von einem positiven Marktumfeld kann aufgrund geo- und geldpolitischer Risiken und den damit im Zusammenhang stehenden Inflations- und Rezessionssorgen nicht die Rede sein.

Gedeckelt werden könnten die jüngsten Verluste durch positive Überraschungen durch die an Fahrt aufnehmende US-Berichtssaison. Von den zuletzt kräftezehrenden Entwicklungen geo- und geldpolitischer Natur könnten Anleger durch die Zahlenflut der Unternehmen temporär abgelenkt werden.