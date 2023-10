GNW-Adhoc: Crurated kündigt exklusive Verfügbarkeit von Weinen der Vintage Collection von Domaine Robert Groffier für private Käufer und Restaurants weltweit an

^LONDON, Oct. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crurated, die in London ansässige

Wein-Community, die Weinliebhaber mit Weltklasse-Erzeugern in Verbindung bringt, gibt die Verfügbarkeit von Weinen der Vintage Collection von Domaine Robert Groffier bekannt. Die Kollektion wird ausschließlich an Mitglieder der Crurated- Community verkauft und ist weltweit für private Käufer und Restaurants erhältlich. Die Familie Groffier gehört zu den besten Winzern an der Côte de Nuits. Ursprünglich von Robert Groffiers Vater Jules in den 1950er Jahren gegründet, wird die Domaine heute von Roberts Enkel Nicolas Groffier und seiner Frau Céline geleitet. Weitere Informationen über Mitgliedschaft und Einkaufsmöglichkeiten finden Sie unter www.crurated.com (http://www.crurated.com). Groffier und Crurated arbeiten auch zusammen, um die einzigartige Groffier- Kollektion als Magnums und darüber hinaus zu vertreiben. Die NFT-Technologie von Crurated und die Goldkapsel-Flaschenverschlüsse von Domaine Groffier garantieren die Echtheit der Flaschen direkt vom Weingut. Die Vintage Collection auf Crurated besteht aus den folgenden Losen: * Vertikale Auslese des Les Amoureuses (2016-2021), der als eines der besten Terroirs der Côte de Nuits gilt * Horizontale Auslese aus einigen der besten Terroirs Frankreichs aus dem Jahr 2009 * Magnumflaschen und Flaschen aus dem Privatkeller von Groffier, die jedes Jahrzehnt seit 1970 repräsentieren * Ein fabelhaftes Vertikal von Chambertin Clos Magnum 1997-2008 Die Goldkapsel auf alten Weinflaschen steht für die Herkunft. Diese Gelegenheit bietet sich ab dem 16. Oktober 2023, und diese einmaligen Weine werden den Crurated-Mitgliedern im Privatverkauf angeboten. ?Das Angebot von Weinen aus unserer Jahrgangskollektion durch den Einsatz von NFTs und der Blockchain-Technologie ist ein einzigartiger und sehr neuartiger Weg, um die Herkunft zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Weine direkt aus dem Keller kommen, in dem sie seit der Abfüllung gereift sind", so Herr Groffier. ?Wir versuchen immer, den besten und direktesten Weg zu finden, um unsere Weine zu den Verbrauchern und Gastronomen zu bringen, und unsere Partnerschaft mit Crurated löst dieses Versprechen ein." ?Herr Groffier nimmt Qualität sehr ernst und hat sie auf ein noch nie dagewesenes Niveau gebracht, wobei er sich auf Innovation konzentriert und gleichzeitig den seit Generationen überlieferten Traditionen treu bleibt", so Alfonso de Gaetano, CEO und Gründer von Crurated. ?Wir bauen weiterhin exklusive Partnerschaften mit Erzeugern auf, die die Vorteile, die wir unseren Mitgliedern bieten, noch weiter erhöhen. Wir fühlen uns geehrt, dass wir diese Kollektion anbieten und mit Herrn Groffier und seinem Team zusammenarbeiten dürfen." Jede Flasche wird mit einem NFT geliefert. Das auf ewig in der Blockchain gespeicherte NFT belegt die Echtheit der Flasche und stellt weitere wichtige Einzelheiten bereit, wie die Herkunft, die Eigentümerhistorie, den Jahrgang, die Lage des Weinbergs, die Rebsorte und andere wichtige Details. Die NFTs sind einfach durch Tippen auf ein NFC- oder RFID-fähiges Telefon zugänglich. Die Historie der Flasche wird zudem durch einen neuen Blockchain-Eintrag aktualisiert, wenn der Wein weiterverkauft wird, und das Token geht von einem Kunden auf einen anderen über. Über Crurated Crurated wurde 2021 gegründet und ist die erste Blockchain-basierte Online-Wein- Community, die die Herkunft jeder verkauften Flasche mit einem NFT bescheinigt. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, seltene Weine direkt vom Weingut zu kaufen, in dem sie hergestellt wurden. Labels wie Charles Lachaux, Domaine Arnoux-Lachaux und Robert Groffier haben exklusive Vertriebsvereinbarungen mit Crurated unterzeichnet, weitere werden folgen. Die Mitglieder können auch bei privaten Veranstaltungen mit Partnerwinzern und berühmten Köchen an atemberaubenden Orten auf der ganzen Welt in Kontakt treten. In Zukunft wird Crurated sein Produktangebot auf andere Luxussegmente und vom Metaverse angetriebene Technologien ausweiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.crurated.com (http://www.crurated.com). PR-Kontact Michael Volpatt Michael@larkinvolpatt.com 415.994.8864 Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3890e653-f065- 4dff-84b8-461bff2ad0cf (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3890e653-f065- 4dff-84b8-461bff2ad0cf)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c93f7 aa8-860e-42c4-95f7-eb4ee1c16355 °