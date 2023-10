GNW-Adhoc: Monroe Intelligent Suspension adaptive Stoßdämpfer von Tenneco Ausgewählt für Top Performance-Fahrzeug

^NORTHVILLE, Michigan, Oct. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der 2023er Mercedes-AMG

C 63 S E PERFORMANCE Plug-in-Hybrid wird mit den elektronischen Stoßdämpfern Monroe Intelligent Suspension CVSA2 von Tenneco ausgestattet. Die CVSA2- Technologie passt die Dämpfungseigenschaften kontinuierlich anhand von Lenkradwinkel, Fahrzeuggeschwindigkeit, Beschleunigung, Karosserieverlagerung und anderen Datenpunkten an. Die gleiche Monroe Intelligent Suspension Technologie ist in einer Vielzahl von Mercedes-AMG SL-Modellen sowie in SUVs der G-Klasse erhältlich. Der Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE ist mit vier adaptiven Stoßdämpfern CVSA2 ausgestattet, von denen jeder mit zwei außen angebrachten elektrohydraulischen Ventilen versehen ist, die Zug- und Druckstufe unabhängig voneinander anhand von Eingaben der Steuerungssoftware des Systems steuern. Der breite Anpassungsbereich der adaptiven CVSA2-Stoßdämpfer eignet sich hervorragend für vergleichsweise schwere Plug-in-Hybrid Performance-Fahrzeuge. Die Technologie ist auch in das AMG DYNAMIC SELECT-System des S E Performance integriert, mit dem die Fahrer zwischen acht Betriebsmodi wählen können: Electric, Comfort, Sport, Sport+, Rennmodus, Batterieerhaltung und Glätte. ?Die Monroe Intelligent Suspension CVSA2-Technologie ermöglicht es den Fahrern, die Leistung eines Weltklasse-Antriebsstrangs voll auszuschöpfen und gleichzeitig die Kontrolle, die Sicherheit und den Komfort eines wirklich überragenden Fahrkomforts zu genießen", so Romain Nollet, Group Vice President und General Manager, Monroe Ride Solutions, Tenneco. ?Wir sind sehr stolz darauf, in Zusammenarbeit mit unseren weltweiten OEM-Kunden die Zukunft der Fahrwerkstechnologie zu gestalten." Der neue Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE wird von einem 2,0-Liter- Vierzylinder-Reihenmotor angetrieben, der mit einem von der Formel 1 inspirierten, elektrisch gespeisten Turbolader sowie einem im Heck montierten Elektromotor kombiniert ist. Diese Kombination erzeugt bis zu 671 PS und ein Drehmoment von 752 Pound-Feet, beschleunigt in 3,3 Sekunden von null auf 60 Meilen pro Stunde und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 174 Meilen pro Stunde. Die CVSA2-Systeme für den Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE wurden in den Tenneco-Werken für Monroe Ride Solutions in Gliwice, Polen, und Sint-Truiden, Belgien, entwickelt. Die adaptiven Stoßdämpfer des Systems werden im Werk Gliwice gefertigt. Weitere Informationen zu CVSA2 und weiteren Monroe Intelligent Suspension- Technologien finden Sie unter www.monroeintelligentsuspension.com/ (http://www.monroeintelligentsuspension.com/) Über Monroe(®) Intelligent Suspension Das Monroe Intelligent Suspension-Portfolio umfasst die semiaktive CVSAe- Aufhängung mit einem externen Magnetventil zur Dämpfungsregelung und CVSA2 mit 2 Magnetventilen für die unabhängige Regelung der Zug- und Druckstufendämpfung. Darüber hinaus gehören auch Kinetic® H2 für die Wankregelung und Kinetic® X2 für die Wank- und Nickregelung zum Portfolio, die jeweils mit CVSA2 kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.monroeintelligentsuspension.com (http://www.monroeintelligentsuspension.com/). Über Tenneco Tenneco ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Durch unsere Geschäftsbereiche DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain trägt Tenneco zum Fortschritt in der globalen Mobilität bei, indem wir Technologielösungen für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Off- Highway, Industrie, Motorsport und den Ersatzteilmarkt anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf www.tenneco.com (http://www.tenneco.com/). BILDER: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/adac42dc-56bc-4ff3-b771- 6ff1b6641d54 ANSPRECHPARTNER: Simonetta Esposito Media Relations-Europe (32) 471 44 02 68 sesposito@tenneco.com °