Iran bekräftigt Drohungen gegen Israel

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat angesichts des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas seine Drohungen gegen den jüdischen Staat bekräftigt. "Wenn die zionistischen Verbrechen nicht sofort aufhören, werden neue Fronten für sie eröffnet werden", sagte Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian am Montagabend im Staatsfernsehen. "Stoppen Sie die Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, bevor es zu spät ist", sagte Amirabdollahian.

Der Außenminister wies erneut eine direkte Verstrickung Irans zurück. "Wir geben den Widerstandskräften keine Befehle, sie treffen ihre eigenen Entscheidungen", sagte er. "Der Widerstand hat die Fähigkeit, langfristige Kriege mit dem Feind zu führen." Gemeint sind damit Irans verbündete Gruppen, vor allem die Schiitenorganisation Hisbollah, die im Libanon nördlich von Israel großen politischen Einfluss hat und militärisch als schlagkräftig gilt.

Unterdessen äußerten Experten auch die These, dass militante Gruppen aus Syrien Angriffe auf Israel starten könnten. "Wenn der Iran und seine Verbündeten sich zu einer Eskalation entschließen, wird diese meiner Meinung nach von der syrischen Front ausgehen", schrieb Hamidreza Azizi, Gastwissenschaftler an der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin, am Montag auf X (ehemals Twitter). "Ich glaube nicht, dass der Iran die Hisbollah für die Hamas opfern wird."