Polen vor politischem Kurswechsel - Tusk kann Regierungschef werden

Warschau/Berlin (Reuters) - In Polen könnte es nach der Parlamentswahl eine radikale Kehrtwende geben. Die regierende national-konservative Partei PiS (Recht und Gerechtigkeit) von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat Prognosen zufolge keine Mehrheit mehr.

Eine Schlüsselrolle kommt nun Oppositionsführer Donald Tusk zu. Der 66-jährige frühere EU-Ratspräsident könnte eine Regierung schmieden - und den Dauerstreit mit Brüssel beenden. Präsident Andrzej Duda, selbst aus dem PiS-Lager, könnte zunächst der PiS den Auftrag erteilen, eine neue Regierung zu formen. Verbindliche Ergebnisse werden erst am Dienstag erwartet.

In den jüngsten Prognosen kam die PiS auf 36,6 Prozent der Stimmen. Sie kann damit mit etwa 198 der 460 Sitze im Parlament rechnen, hat also keine Mehrheit. Das liberal-konservative Wahlbündnis Bürgerkoalition (KO) von Tusk kommt auf 31,0 Prozent der Stimmen. Denkbar sind 248 Sitze für Oppositionsparteien, die gegen die PiS angetreten sind. Tusk könnte damit neuer Ministerpräsident werden, sollte er eine Regierung bilden können mit dem Dritten Weg, einem Bündnis der Mitte, sowie der Neuen Linken.

Tusk sagte, die Demokratie habe gewonnen, und die PiS werde aus dem Amt entfernt. "Ich war in meinem Leben noch nie so glücklich." Die Regierungsbildung könnte sich allerdings über Monate hinziehen. Der Dritte Weg schloss eine Koalition mit der PiS bereits aus.

Nach Auszählung der Hälfte der Wahlkreise schnitt die PiS mit 38,3 Prozent etwas besser als in den Prognosen ab, KO kam hier auf 27,8 Prozent, der Dritte Weg auf 14,4 Prozent. Oft sind aber dünner besiedelte ländliche Regionen und kleine Städte zuerst ausgezählt, die meist konservativer wählen. Große Städte mit oft besseren Ergebnissen für liberale und linke Kräfte kommen eher am Ende dazu.

Die polnische Währung - der Zloty - war nach der Wahl gefragt. Er verteuerte sich am Montag um knapp ein Prozent. Der wichtigste Aktienindex des Landes legte um knapp fünf Prozent zu. Die Wahl galt aus europäischer Perspektive als eine der wichtigsten seit Jahren.

Tusk hat versprochen, das Verhältnis zur EU wieder zu verbessern. Es ist seit Jahren stark belastet durch Streit über die Justizreform, über Rechte von Homosexuellen sowie wegen Migrationsfragen. Kritiker werfen der PiS vor, seit der Amtsübernahme 2015 die Unabhängigkeit von Gerichten und Medien untergraben zu haben. Deswegen hat die EU für Polen bestimmte Mittel im Umfang von rund 110 Milliarden Euro eingefroren.

WER BEKOMMT DEN AUFTRAG ZUR REGIERUNGSBILDUNG?

PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski hatte seinen Anhängern nach der Wahl zugerufen, es sei unklar, ob es für eine weitere Amtszeit reiche. "Wir müssen hoffen." Ministerpräsident Morawiecki erklärte seine Partei dagegen zum Sieger. Sie werde versuchen, eine stabile Regierung zu bilden, sollte sie den Auftrag dazu vom Präsidenten bekommen. Dieser hatte zuletzt signalisiert, der stärksten Partei den ersten Versuch überlassen zu wollen. Der PiS fehlen aber die Partner. Die rechtsextreme Konföderation ist mit 6,2 Prozent der Stimmen in den Prognosen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Duda bat am Montag um Geduld, bis alle Wahlkreise ausgezählt seien.

Rund 30 Millionen Wahlberechtigte waren am Sonntag aufgerufen, ein neues Parlament zu bestimmen. Die Wahlbeteiligung lag nach der bisherigen Auszählung bei 72 Prozent - der höchste Wert seit dem Ende des Kalten Krieges 1989. Wegen des Krieges im Nachbarland Ukraine und steigender Flüchtlingszahlen galt der Urnengang als Richtungswahl. Polen kommt bei der Unterstützung der Ukraine eine wichtige Rolle zu. Der Wahlkampf war geprägt vom Thema Migration und Attacken auf die EU und Deutschland.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sprach in Berlin von einem guten Ergebnis für die Demokratie in Polen und damit auch für Europa. Die deutsche Wirtschaft äußerte die Hoffnung auf eine europafreundlichere Regierung in Warschau. "Wir wünschen uns jetzt vor allem eine schnelle Lösung der polnischen Konflikte mit der EU", sagte die Vorsitzendes des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, Cathrina Claas-Mühlhäuser. "Die Freigabe eingefrorener EU-Mittel wird die Konjunktur in Polen ankurbeln und kommt damit auch den vielen deutschen Unternehmen in Polen und ihren Beschäftigten zugute." Angesichts der Wachstumsschwäche in Europa sollten Deutschland und Polen zudem ihre Pläne für eine industrielle Zusammenarbeit in Schlüsseltechnologien weiter intensivieren.

