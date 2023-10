Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu CDU/Migration

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung' zu CDU/Migration:

"Ein zentraler Punkt, warum die AfD so stark von der Unzufriedenheit mit der Ampel-Koalition profitiert und die Union bisher nicht, liegt in dem für viele Wähler entscheidenden Thema: Migration. Viele wünschen sich hier eine vollkommen andere Politik. Mit CDU und CSU verbinden sie hingegen vor allem die 16-jährige Kanzlerschaft Angela Merkels und damit natürlich auch den Kontrollverlust der Jahre 2015 und -16. Um die für sie erreichbaren Wähler zurückzugewinnen, musste die Union sich in der Migrationspolitik neu erfinden: spürbar und grundlegend anders als zu Merkels Zeiten. Mit ihrem Maßnahmenpaket, das sie Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag vorgelegt hat, sind CDU und CSU jetzt einen entscheidenden Schritt weiter. Das ist gut für die Union, aber auch gut fürs Land."