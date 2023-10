Scholz ruft Balkan-Staaten zur engeren Zusammenarbeit auf

TIRANA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Länder des westlichen Balkans aufgerufen, sich selbst fit zu machen für einen Beitritt zur Europäischen Union. Dafür müssten sie auch untereinander enger zusammenzuarbeiten, sagte der SPD-Politiker am Montag bei einem Gipfeltreffen in Tirana in Albanien. "Es führt kein Weg vorbei an regionalem Zusammenhalt und der dauerhaften Lösung von Konflikten, die schon viel zu lange schwelen." Neben Albanien geht es dabei um Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Alle sechs Westbalkan-Länder streben den Beitritt zur EU an, befinden sich dabei aber in unterschiedlichen Phasen.

Scholz betonte: "Die Zukunft des westlichen Balkans liegt in der Europäischen Union. Dieses Versprechen gilt, und es gilt heute mehr denn je." Jedes beitrittswillige Land habe dabei die Geschwindigkeit des Prozesses selbst in der Hand. Zuletzt habe es in der Region aber Rückschläge gegeben, sagte Scholz und nannte beispielhaft einen brutalen Angriff auf Polizisten jüngst im Kosovo. "Das verurteilen wir auf das Schärfste."

Scholz kündigte zudem eine regionale Klimapartnerschaft zwischen Deutschland und dem Westbalkan an. Deutschland werde den Kampf gegen den Klimawandel und den Einsatz erneuerbarer Energien in der Region bis 2030 mit 1,5 Milliarden Euro unterstützen. Die Bundesregierung werde zudem 73 Millionen Euro für ein neues Programm zu Erneuerbaren Energien in Albanien bereitstellen./tam/DP/stw