Tagesausblick für 17.10.: DAX stabilisiert sich oberhalb von 15.200 Punkten. ZEW und US-Banken im Blickpunkt.

Der Rücksetzer vom Freitag steckte einigen Anlegern zum Auftakt in die neue Woche noch in den Knochen. Dies ist am deutlichen Anstieg des Volatilitätsindex des DAX®, des VDAX® new abzulesen. So sprang die Kennzahl heute auf 22,3 nach oben. Die geopolitischen Spannungen sowie die bereits gestartete Berichtssaison werden die Märkte in den kommenden Tagen und Wochen weiter beschäftigen und möglicherweise zu deutlichen Schwankungen führen.

An den Anleihemärkten pendelten die Notierungen mehrheitlich um den Schlussstand vom Freitag. Aber auch hier kann von einer nachhaltigen Entspannung noch keine Rede sein. Auf der Suche nach Sicherheit sind Gold und Silber weiterhin gefragt. Nach dem Sprung vom Freitag pendelte sich der Goldpreis heute bei 1.920 US-Dollar ein. Ein ähnliches Bild zeigte sich am Ölmarkt. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte heute bei rund 90 US-Dollar-Marke.

Unternehmen im Fokus

Bei den Einzelwerten fielen unter anderem Aixtron, Bayer, Kion und Sartorius auf. Aixtron hatte am Freitag alle Mühe, die 200-Tage-Durchschnittslinie zu halten. Heute kippte das Papier unter diese Marke. Die EU-Staaten konnten sich am Freitag nicht auf eine Verlängerung der Glyphosat-Zulassung einigen und vertagten die Entscheidung. Die Bayer-Aktie bewegte sich heute kaum von der Stelle. Kion und Salzgitter bekamen durch positive Analystenkommentare Schwung. Sartorius schockte die Marktteilnehmer vergangene Woche mit einer Gewinnwarnung. Heute drückten negative Analystenkommentare auf das Papier. Im Wochenverlauf wird unter anderem Netflix und Tesla Geschäftszahlen veröffentlichen.

Aus Europa melden morgen unter anderem flatexDEGIRO und Telekom Austria Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. In den USA berichten unter anderem Bank of America, Goldman Sachs und Johnson & Johnson.

Wichtige Termine