TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Oktober 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. Oktober 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 23:30 GBR: Rio Tino, Q3 Operations Review 2023 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/23 08:00 DEU: Großhandelspreise 9/23 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 8/23 10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/23 (endgültig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 08/23 14:30 USA: Empire State Manufacturing Report 10/23 EUR: Treffen der Euro-Gruppe SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Cum-Ex-Prozess gegen den Gesellschafter der Hamburger Privatbank Warburg, Christian Olearius 10:00 DEU: Pk Immobilienverband Deutschland Süd: Marktbericht Wohnimmobilien und Mietobjekte in Bayern und München 10:00 DEU: Vorstellung Herbst-Konjunkturdaten von IHK und HWK Chemnitz 10:30 DEU: Vorstellung Impulspapier: «Beitrag zu Grundlagen und Grenzen Künstlicher Intelligenz (KI) beim Einsatz in Verteidigungstechnologien» des Bundesverbands der Deutschen Industrie, des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie und des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien. 10:30 DEU: Eröffnung des neuen Berliner Standorts des Softwareunternehmens SAP mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Verband Deutscher Großbäckerei e.V. ALB: Balkan-Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Albanien 11.00 Beginn 17.45 Abschluss-Pressekonferenz mit Scholz DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker LUX: Treffen der Euro-Gruppe

