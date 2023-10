DAX®- Entspannung ja - Entwarnung nein!

Nach den Kursverlusten der letzten beiden Handelstage und dem damit verbundenen Schließen der vorangegangenen Aufwärtskurslücke lieferte der DAX® zu Wochenbeginn ein erstes Lebenszeichen. Vom Tagestief bei 15.103 Punkten konnte sich das Aktienbarometer um über 100 Punkte erholen. Auf Tagesschlusskursbasis steht sogar ein sog. „Hammer“ zu Buche. Dieses konstruktive Kerzenmuster kann aber nicht über das aktuell schwierige charttechnische Fahrwasser hinwegtäuschen, indem sich die deutschen Standardwerte gegenwärtig befinden. So scheiterte die zwischenzeitliche Erholung in der letzten Handelswoche exakt im Dunstkreis der wichtigen Widerstandszone bei 15.500/15.600 Punkten. Die jüngste DAX®-Wochenkerze verfügt über einen markanten Docht, wodurch die Bedeutung der angeführten Schlüsselbarrieren nochmals untermauert wird. Und noch ein drittes Argument gilt es derzeit zu beachten: Die Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 15.600/15.644 Punkten) verlaufen hier. In der vergangenen Woche kam es zudem zu einem negativen Schnittmuster zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten. Für einen wirklichen Befreiungsschlag müssten die angeführten Hürden deshalb unbedingt übersprungen werden.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

