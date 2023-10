Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen hellen sich weiter auf

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im Oktober den dritten Monat in Folge verbessert. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 10,3 Punkte auf minus 1,1 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Dies ist der beste Indexwert seit April.

Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg des Konjunkturindikators gerechnet. Sie waren aber nur von einem leichten Anstieg auf minus 9,0 Punkte ausgegangen.

Die Bewertung der Konjunkturlage trübte sich hingegen etwas ein. Der entsprechende Indexwert fiel um 0,5 Punkte auf minus 79,9 Zähler. Dies ist der niedrigste Stand seit über drei Jahren. Volkswirte hatten mit einem noch stärkeren Rückgang auf minus 80,8 Punkte gerechnet.

"Die Talsohle scheint erreicht", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Daten. Als Ursache für die besseren Konjunkturerwartungen nannte er unter anderem die Erwartung weiter sinkender Inflationsraten. Zudem gehe eine Mehrheit der Befragten von stabilen kurzfristigen Zinsen aus. Dagegen habe der Israel-Konflikt keinen starken Einfluss auf die Konjunkturerwartungen, sagte Wambach./jkr/bgf/jha/