Die meistgehandelten Produkte

Der DAX® bewegte sich bisher nur leicht um um seinen Einstandswert von 15.211 Punkten herum. Der Index erreichte ein Tageshoch von 15.288 Punkten, verlor aber alle Gewinne wieder im Verlauf des Vormittags. Der ZEW-Konjunktur-Index fiel etwas besser als erwartet, aber weiter mit deutlich negativen Konjunkturerwartungen aus.

Bei den meistgehandelten Produkten zeigt sich, dass die Anleger das harte Vorgehen von Meta gegen Fake News positiv bewerten. Der Aktienwert erreichte einen Tageshöchstwert von 308 EUR. Die Commerzbank kann aufgrund ihrer Anteile an der polnischen mBank von den gestiegenen Investitionserwartungen für Polen profitieren. Nach der gestrigen Rally notert der Wert leicht im Minus mit einem bisherigen Tagestief von 10,445 EUR.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC2WD2 6,67 15285,44 Punkte 14639,308421 Punkte 22,96 Open End Dow-Jones-Index Put HC6DU1 32,13 33970,86 Punkte 37343,03572 Punkte 10,03 Open End Nasdaq-100 ® Put HC6PC7 9,06 15172,732099 Punkte 16098,334587 Punkte 15,95 Open End Nasdaq-100 ® Call HC6BE8 18,43 15172,732099 Punkte 13228,241482 Punkte 7,80 Open End DAX ® Put HR6Q7Q 16,90 15285,44 Punkte 16949,381861 Punkte 9,01 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.10.2023; 10:05 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC9YLT 5,00 15260,57 Punkte 15700,00 Punkte 30,55 14.11.2023 Meta Platforms Inc. Call HB5551 3,10 321,17 USD 425,00 USD 9,88 15.01.2025 DAX ® Put HC9YNG 3,98 15260,57 Punkte 15400,00 Punkte 38,78 05.12.2023 Nvidia Corp. Call HC6WTR 11,33 461,47 USD 385,00 USD 3,84 19.06.2024 DAX ® Put HC0XRT 0,42 15260,57 Punkte 13000,00 Punkte 367,33 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.10.2023; 10:12 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC8E76 13,71 15281,24 Punkte 15999,618413 Punkte -10 Open End DAX ® Long HC0GGD 4,15 15281,24 Punkte 14859,662924 Punkte 20 Open End DAX ® Long HC9GQC 5,89 15281,24 Punkte 14935,594942 Punkte 25 Open End Rheinmetall AG Long HC74ZZ 5,43 271,40 EUR 261,576799 EUR 10 Open End Commerzbank AG Long HC9874 11,44 10,565 EUR 10,195831 EUR 9 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.10.2023; 10:22 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).