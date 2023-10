Endergebnis der Parlamentswahl in Polen erwartet

WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach der Parlamentswahl in Polen wird am Dienstag in den Mittagsstunden die Bekanntgabe des offiziellen Endergebnisses erwartet. Bisher liegen nur Prognosen auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen und Teilauszählungen vor. Danach sind die seit acht Jahren regierenden Nationalkonservativen der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) mit 36,1 Prozent der Stimmen stärkste Kraft, verfehlen aber die absolute Mehrheit. Voraussichtlich gibt es auch keinen Koalitionspartner, der der PiS die nötige Mehrheit von 231 der 460 Sitze im Parlament beschaffen könnte.

Auf dem zweiten Platz mit 31 Prozent liegt laut Prognosen die oppositionelle liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) des ehemaligen Ministerpräsidenten und früheren EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Sie könnte mit dem christlich-konservativen Dritten Weg (14 Prozent) und dem Linksbündnis Lewica (8,6 Prozent) eine Koalition bilden. Eine solche Koalition hätte eine mögliche Basis von 249 Abgeordneten./dhe/DP/stw