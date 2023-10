EQS-News: Erster BIOTECH SUMMIT AUSTRIA ebnet den Weg für aufstrebende Biotech-Innovation in Zentraleuropa

EQS-News: BIOTECH AUSTRIA / Schlagwort(e): Konferenz

aufstrebende Biotech-Innovation in Zentraleuropa Graz, Österreich - 17. Oktober 2023. Mit einer historischen Veranstaltung für die österreichische und internationale Biotechnologie-Community ging am Freitag der 1. BIOTECH SUMMIT AUSTRIA in Graz, nach zwei Tagen inhaltsreicher Diskussionen und Networking, zu Ende. Die Veranstaltung, die gemeinsam von BIOTECH AUSTRIA, dem wegweisenden Verband der Biotechnologiebranche in Österreich, und der dynamischen, steirischen Life Science Clusterorganisation Human.technology Styria ausgerichtet wurde, hinterließ einen bleibenden Eindruck in der Branche. Peter Llewellyn-Davies, Präsident von BIOTECH AUSTRIA, reflektierte über die Bedeutung dieses ersten Gipfels und sagte: „Der BIOTECH SUMMIT AUSTRIA ist eine einzigartige Plattform, die die Hauptakteure der Branche zusammenbringt, um die neuesten Trends und Entwicklungen in der Biotechnologie und in weiteren eng verbundenen Technologien zu diskutieren. Der innovative Biotechnologiesektor in Österreich floriert, und dieses Event war perfekt, um unsere Branche zusammenzubringen, zu informieren und ihr Wachstum zu fördern.“ Die Biotechnologiebranche in Österreich befindet sich in einer spannenden Phase und der Gipfel kam genau zur richtigen Zeit, um den Bedürfnissen dieser stark wachsenden Branche gerecht zu werden. Das Programm umfasste die Biotech-Vision der großen Pharmakonzerne, Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups und etablierte Unternehmen, eine umfassende Betrachtung der regulatorischen Rahmenbedingungen für klinische Studien sowie die Auswirkungen von KI. Zu den Teilnehmern gehörten sowohl internationale Risikokapitalgeber wie Wellington Partners, Hadean Ventures und Gateway Ventures als auch namhafte Pharmakonzerne (u. a. Novartis, Lundbeck, Abbvie und MSD). Die Entscheidung, den Gipfel in Graz abzuhalten, gründete auf der beachtlichen Expertise und den prominenten Akteuren in der Forschung und Unternehmenslandschaft in der Steiermark, die eine dynamische Biotech-Community mit einer Vielzahl an Unternehmen beheimatet. Lejla Pock, Geschäftsführerin von Human.technology Styria, zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen der Veranstaltung und sagte: "Wir freuen uns, dass es uns gemeinsam mit BIOTECH AUSTRIA gelungen ist, dieses wegweisende Event zu organisieren und die steirische Biotechnologie ins Rampenlicht zu rücken. Dieser Gipfel verkörpert unser gemeinsames Engagement für Innovation und Zusammenarbeit in der Biotechnologiebranche. Das vielfältige Programm bot zahlreiche Keynotes, Panels und Workshops mit einer bemerkenswerten Liste von Rednern. Wir sind begeistert von den geknüpften Kontakten, den gewonnenen Erkenntnissen und dem positiven Einfluss, den dieses Event auf die Zukunft der Biotechnologie in unserem Land haben wird." Der Gipfel übertraf die Erwartungen mit mehr als 200 Teilnehmern aus zehn Ländern, einem vielseitigen Begleitprogramm, darunter Karrieresessions, Start-up-Pitches und umfangreiche Netzwerkmöglichkeiten. Die Konferenz wurde von einem Gala-Dinner mit anschließender Feier in einer beeindruckenden Eventlocation - eingebettet im Schlossberg im Herzen von Graz - umrandet. Peter Llewellyn-Davies schloss mit den Worten: "Für uns ist klar, dass dieser Gipfel die Bühne für zukünftige Konferenzen bereitet hat. Die österreichische Biotechnologiebranche erwartet gespannt die nächste Gelegenheit, zusammenzukommen, zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Welt der Biotechnologie voranzubringen.“ Lejla Pock ergänzte: „Wir freuen uns, dass wir von allen Beteiligten nur positives Feedback erhalten haben und ermutigt wurden, dieses Format in der Zukunft fortzusetzen." Für weitere Informationen und einen Rückblick auf die Höhepunkte des 1. BIOTECH SUMMIT AUSTRIA, besuchen Sie bitte die BIOTECH SUMMIT AUSTRIA Website . Für hochauflösende Bilder kontaktieren Sie bitte biotechaustria@mc-services.eu. Für Nachfragen zur Veranstaltung und weitere Informationen kontaktieren Sie: BIOTECH AUSTRIA Peter Llewellyn-Davies

Über BIOTECH AUSTRIA Seit Dezember 2020 ist BIOTECH AUSTRIA die Stimme der österreichischen Biotech-Branche und ermöglicht und vernetzt ein Ökosystem, damit Unternehmen starten, wachsen und weltverändernde Innovationen liefern können. Die Biotechnologie ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen in Österreich mit hoher Wachstumsdynamik und internationaler Wettbewerbsfähigkeit. BIOTECH AUSTRIA erweitert ständig sein Netzwerk um neue Mitglieder und Unterstützer, um noch mehr Expertise unter einem Dach zu versammeln. Der Verband repräsentiert rund 80 Biotech- und Life-Science-Unternehmen, von Start-ups bis hin zu großen Pharmaunternehmen, sowie akademische Einrichtungen, Forschungsorganisationen und Dienstleister der Branche. Weitere Informationen finden Sie auf www.biotechaustria.org oder LinkedIn. Über Human.technology Styria Human.technology Styria GmbH (HTS) ist eine 2004 gegründete Clusterorganisation mit dem Schwerpunkt auf Life Sciences und ist in drei strategischen Schwerpunktfeldern aktiv: Medizintechnik, Pharma & Biotechnologie sowie Gesundheit & Nachhaltigkeit. Zudem engagiert sich HTS in den Querschnitts-Themen Start-Ups, Digitalisierung und Qualifizierung. Der Cluster versteht sich als Brückenbauer zwischen Forschung, Entwicklung und Wirtschaft mit dem Ziel, Synergien zu schaffen, Innovationen zu ermöglichen und neue Partnerschaften zu entwickeln und die nationale und internationale Sichtbarkeit der Region zu steigern. Unternehmen der Cluster Community profitieren von exklusiven Service-Angeboten rund um die Themen Kontakt-Management, Business Development, Internationalisierung, Vernetzung, Events, Kommunikation und Know-how Transfer. 150 Unternehmen mit 40.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 5 Milliarden Euro sind im Umfeld des steirischen Life Science Cluster zu finden, etwa ein Drittel davon ist der Pharma/Biotech zuzuschreiben. Besonders hervorzuheben ist die Kompetenz der Steiermark im Bereich industrielle Biotechnologie, Prozessentwicklung, -engineering und Anlagenplanung, Schlüsselakteure in der F&E wie ACIB sowie Industriebetriebe wie ZETA, VTU Group und viele mehr tragen maßgeblich zum Erfolg dieser Branche bei.

