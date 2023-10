^DELHI, Indien, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts der jüngsten

Medienberichte über den Fall der Mahadev App hält es Herr Sourabh Chandrakar, ein Unternehmer aus Bhilai, Chhattisgarh, für unerlässlich, sich mit den eklatanten Fehlinformationen und unbegründeten Anschuldigungen auseinanderzusetzen, die aufgetaucht sind. Als engagierter Geschäftsmann mit einer makellosen Bilanz ist Herr Chandrakar von den unbegründeten Behauptungen über seine angebliche Verwicklung in illegale Aktivitäten überrascht worden. Im Gegensatz zu sensationslüsternen Berichten erklärt Herr Chandrakar mit Nachdruck, dass die gesamte Hochzeitszeremonie, die rund 10 Millionen AED kostete, vollständig durch seine internen Rücklagen und Ersparnisse finanziert worden ist. Es liegen sorgfältige, gut dokumentierte Unterlagen vor, die die Quellen seines Einkommens belegen. Die kursierenden Nachrichten über eine Barzahlung von 200 Millionen INR erwecken Unglauben, und während Herr Chandrakar die Durchführbarkeit einer solch enormen Bargeldtransaktion in Frage stellt, betont er die fehlende Praktikabilität solcher Forderungen. Herr Chandrakar weist Behauptungen über die angeblich extravaganten Ausgaben zurück, die von bestimmten Quellen berichtet werden. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass alle finanziellen Aspekte der Veranstaltung von professionellen Eventmanagern überwacht wurden und dass in keiner Phase der Planung oder Durchführung Bargeldtransaktionen stattfanden; anderslautende Behauptungen sind rein spekulativ und unbegründet. Es liegen Dokumente und Finanzunterlagen vor, die diese Tatsachen belegen und eindeutige Beweise liefern, die jeden Verdacht auf Unregelmäßigkeiten ausräumen. Außerdem ist Herr Chandrakar der festen Überzeugung, dass die Erwähnung von Prominenten bei der Veranstaltung stark übertrieben war. Er weist darauf hin, dass alle, die an der Hochzeit teilnahmen, von der Veranstaltungsfirma engagiert wurden, die ihre Teilnahme ermöglichte. Herr Chandrakar betont außerdem, dass alle Künstler von dem Unternehmen ausschließlich für die Teilnahme und den Auftritt bei der Veranstaltung engagiert wurden. Es gab keine direkten finanziellen Transaktionen zwischen Herrn Chandrakar und diesen Prominenten, da alle Zahlungen in völliger Transparenz über die Veranstaltungsfirma und über legale Bankkanäle abgewickelt wurden. Herr Chandrakar beteuert nachdrücklich, dass er nichts mit der Mahadev-App oder deren Betrieb zu tun hat. Anschuldigungen, die ihn als ?Gründer/Promoter/Direktor" der Mahadev-App bezeichnen, sind unglaubwürdig und eindeutig falsch. Auch die Behauptungen über seine Beteiligung an 60 illegalen Offshore-Plattformen sind unbegründet und entbehren jeglicher Grundlage. Herr Chandrakar bestreitet vehement jegliche verdächtigen Verbindungen zu Personen oder Organisationen, die an rechtswidrigen Aktivitäten beteiligt sind. Alle ähnlichen Behauptungen sind lediglich Gerüchte, die jeder Grundlage entbehren und nichts weiter als ?ein Hirngespinst" sind. Er zeigt sich sehr erstaunt über derartige Anschuldigungen. Außerdem muss unbedingt klargestellt werden, dass es keine Aktivitäten in Pakistan, Sri Lanka oder Nepal gibt, die mit Herrn Chandrakar in Verbindung stehen. Solche Behauptungen sind völlig falsch und verleumderisch und entbehren jeglicher Grundlage der Wahrheit. Herr Chandrakar ist nie in diese Länder gereist, und alle Behauptungen über seine angebliche Beteiligung an illegalen Aktivitäten in diesen Regionen entbehren jeder Grundlage und sind völlig verleumderisch. Herr Chandrakar bittet die Medien eindringlich, die Verbreitung unbegründeter Gerüchte sowie sensationslüsterner und übertriebener Geschichten einzustellen, die nicht nur seinen Ruf schädigen, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in einen verantwortungsvollen Journalismus untergraben. Quelle: Newsbeatwire (https://newsbeatwire.com/news/26929/en) Kontakt: Sourabh Chandrakar Sourabh@empireone.ae (mailto:Sourabh@empireone.ae) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56d1e182- 24c5-4c3c-8148-43e700c2dfb9 °