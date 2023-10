Goldpreis steigt wieder über 1.900 Dollar – Geopolitische Risiken und Jerome Powell im Blick

Der Goldpreis kann sich angesichts anhaltender geopolitischer Unsicherheitsfaktoren wieder über der psychologischen 1.900-Dollar-Marke behaupten. Neben einer Rede durch Fed-Chef Jerome Powell dürften Anleger in dieser Woche wichtige Wirtschaftsdaten in gewohnter Manier nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen.

Nahostkonflikt sorgt weiter für reichlich Gesprächsstoff an den Märkten – US-Wirtschaftsdaten im Fokus

Die Entwicklungen im Nahostkonflikt sorgen nach wie vor für Gesprächsstoff an den Kapitalmärkten. Die Sorge weiter einer Ausweitung des Konflikts geht weiterhin zulasten von riskanten Anlageklassen, was dem Goldpreis somit offensichtlich weiter in die Karten spielt. Die Situation in Israel, Gaza und im Libanon bleibt angespannt.

Eine Verschärfung der Eskalation scheint jederzeit denkbar. In diesem Kontext könnten Anleger zusehends angesichts schwelender geopolitischer Unwägbarkeiten auf das Edelmetall ausweichen.