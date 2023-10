Pressestimme: 'Neue Presse' zu Aiwanger/Freie Wählern

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Aiwanger/Freie Wählern:

"Selbst in Bayern stehen etliche lokale Gruppierungen dem umtriebigen Aiwanger ausgesprochen kritisch gegenüber. Daher könnte es bei der nächsten Bundestagswahl so kommen, dass sowohl die Freien Wähler als auch die CSU an der neuen bundesweit geltenden Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Bayern würde dann von zwei Parteien regiert, die in Berlin nichts zu melden haben. Zusammen mit einer marginalisierten SPD sind das keine guten Aussichten für den Freistaat."/yyzz/DP/he