Schweden fordert Stärkung der EU-Sicherheit nach Brüsseler Anschlag

Brüssel (Reuters) - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei schwedische Fußball-Fans in Brüssel hat die Regierung in Stockholm mehr Sicherheit in Europa gefordert.

Die aktuelle Situation erfordere mehr Grenzkontrollen und eine Verbesserung der inneren Sicherheit, sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson am Dienstag. "Alles deutet darauf hin, dass es sich um einen Terroranschlag handelt, der sich gegen schwedische Bürger richtet, nur weil sie Schweden sind." Das Außenministerium rief Landsleute im Ausland zu Vorsicht auf. Die belgischen Ermittler gehen Hinweisen nach einem islamistischen Motiv des mutmaßlichen Täters nach, etwa im Zusammenhang mit den Koran-Verbrennungen in Schweden. Der von der Polizei bei der Fahndung erschossene Tunesier soll in einem Internet-Video behauptet haben, er stehe der Islamisten-Miliz IS nahe und habe Schweden getötet, um sich im Namen der Muslime zu rächen. Aber auch eine Verbindung zum Konflikt zwischen Israel und der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas schloss die Staatsanwaltschaft laut dem Sender RTBF später nicht mehr aus. Der Mann habe zahlreiche Kurznachrichten zur Unterstützung des palästinensischen Volkes verschickt.

"Der Täter des Terroranschlags in Brüssel wurde identifiziert und ist tot", schrieb die belgische Innenministerin Annelies Verlinden auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter). Der 45-Jährige sei am Dienstagmorgen nach einer nächtlichen Fahndung in einem Cafe im Bezirk Schaerbeek gestellt und dabei niedergeschossen worden, sagte sie im Fernsehen. Die Tatwaffe sei vor Ort gefunden worden. Der Mann sei später in einem Krankenhaus seinen Schussverletzungen erlegen. Medienberichten zufolge suchte die Polizei nach einem Komplizen, der den Angriff gefilmt habe.

Belgiens Ministerpräsident Alexander De Croo sprach von einem "brutalen Terroranschlag". Der Täter habe es vor allem auf schwedische Fußballfans abgesehen gehabt, die am Montagabend in Brüssel friedlich feiernd ein Spiel ihrer Nationalmannschaft gegen das belgische Team besuchen wollten. "Zwei schwedische Landsleute kamen ums Leben. Eine dritte Person erholt sich gerade von schweren Verletzungen", sagte De Croo. Das Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland wurde auf Wunsch der beiden Mannschaften zur Halbzeit abgebrochen. Die Regierung werde nun alles dafür tun, um die schwedischen Fußball-Fans sicher nach Hause zu bringen, schrieb De Croo auf Online-Plattformen.

TÄTER SOLL AUCH IN SCHWEDEN GEWESEN SEIN

Der mutmaßliche Täter habe in einem Video angegeben, von der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) inspiriert worden zu sein, teilten die belgischen Behörden mit. Die auf der Website der Zeitung "Het Laatste Nieuws" veröffentlichten Videoaufnahmen des Anschlags zeigen einen Mann in einer orangefarbenen Jacke auf einem Motorroller an einer Straßenkreuzung, der mit einem Gewehr zunächst fünf Schüsse abgibt und dann Menschen verfolgt, die in einen Gebäudeeingang fliehen, bevor er erneut feuert. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es den Behörden zufolge um einen Tunesier, der im Jahr 2019 Asyl in Belgien beantragt hatte, der Antrag sei jedoch abgelehnt worden. Der Mann war den Behörden wegen Menschenschmuggel und illegalem Aufenthalt bekannt, sagte Justizminister Vincent Van Quickenborne.

Die Europäische Union (EU) und Schweden müssten ihre Grenzen nun besser schützen und dafür sorgen, dass sich gefährliche Personen nicht illegal in der Region aufhalten könnten, sagte Kristersson, der vor knapp einem Jahr ins Amt gewählt worden war und als Chef einer rechten Minderheitsregierung den Kurs in der Migrationspolitik verschärft hat. In dieser Zeit brauche man mehr Sicherheit. Kristersson verwies darauf, dass der mutmaßliche Täter auch in Schweden gewesen sei. Europa könne es sich nicht leisen, naiv zu sein. "Diese Terroristen wollen uns Angst einjagen, damit wir gehorchen und schweigen. Das wird nicht passieren", sagte Kristersson.

Die Regierung in Stockholm hatte vor Angriffen im Ausland gewarnt. In Schweden und Dänemark hatte es in diesem Jahr mehrere Aktionen gegeben, bei denen der Koran entweder beschädigt oder verbrannt wurde. In islamischen Ländern löste dies scharfe Reaktionen aus. Beide Länder haben die Verbrennungen verurteilt, dulden sie jedoch unter Berufung auf den Schutz der Meinungsfreiheit. Mitte August erhöhten die Behörden die Terrorwarnstufe. Aus Sicht von Extremisten sei Schweden von einem legitimen Ziel für Anschläge zu einem vorrangigen geworden, erklärte damals der schwedische Geheimdienst Sapo.

In Brüssel war nach dem Anschlag die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen worden. Mehrere Schulen in der belgischen Hauptstadt blieben am Dienstag geschlossen. Mitglieder der EU-Kommission wurden aufgefordert, von zu Hause aus zu arbeiten. In den kommenden Stunden soll die Lage neu bewertet werden, sagte Innenministerin Verlinden.

