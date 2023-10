TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Oktober 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 18. Oktober 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP Q1 Bericht zur Produktion 06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Manz, Capital Markets Day 08:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen 10:00 CHE: Swiss Re, Telefonkonferenz zum Branchentreffen in Baden-Baden 12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen 13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen 17:45 CHE: Gurit, Q3-Umsatz 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen 22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen 22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz) 22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen USA: Citizens Financial Group, Q3-Zahlen USA: Northern Trust, Q3-Zahlen USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen USA: Lam Research, Q1-Zahlen USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q3/23 04:00 CHN: Industrieproduktion 9/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/23 08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/23 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 8/23 08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/23 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/23 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE DEU: 2. Weltraumkongress des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) mit Bundeskanzler Olaf Scholz und BDI-Präsident Siegfried Russwurm, Berlin + 12.30 Rede Scholz + 14.55 Rede Wissing DEU: Urteilsverkündung im Zivilstreit um die Kosten eines Krankentransportes bei einer Demonstration von Klimaaktivisten, Stralsund 09:30 DEU: 58. Symposium «Einkauf und Logistik» des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), Berlin 09:30 DEU: Kommunaler Energietag, u. a. mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und EnBW-Vorstandsvorsitzendem Andreas Schell, Stuttgart 10:00 DEU: Pk anlässlich des Geothermiekongresses des Bundesverbandes Geothermie (BVG) (17.-19.10.), Essen 12:00 DEU: Wohnungsbaukonferenz mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Berlin

