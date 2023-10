US-Anleihen geben weiter nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel gesunken und haben damit an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,57 Prozent auf 106,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,80 Prozent.

Zum Handelsauftakt sorgten unerwartet starke Umsatzdaten aus dem US-Einzelhandel für neuen Auftrieb bei den Renditen. Im September sind die Erlöse im Monatsvergleich um 0,7 Prozent gestiegen und damit deutlich stärker als Analysten erwartet hatten.

Die Umsätze der Einzelhändler gelten als Indikator für die Stärke des Konsums, der für das Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft besonders wichtig ist. Starke Umsatzdaten sprechen für eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohe Inflation, was die Renditen am Rentenmarkt stützte.

Zuvor hatte bereits die Hoffnung, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten kommen könnte, die Kurse der als sicher geltenden US-Anleihen belastet, während es mit den Renditen im Gegenzug nach oben ging.

Im Handelsverlauf werden weitere Konjunkturdaten erwartet, die am Markt für neue Impulse sorgen könnten. Auf dem Programm stehen Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt./jkr/bgf/jha/