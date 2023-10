Britischer Geheimdienst warnt vor Terrortaten wegen Gazakonflikts

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Inlandsgeheimdienst MI5 hat vor der Gefahr terroristischer Anschläge im Vereinigten Königreich wegen des Gazakriegs gewarnt. Es sei gut möglich, dass die "tiefgreifenden Ereignisse im Nahen Osten" zu einer größeren Bedrohung Großbritanniens führten, aber auch zu neuen Formen terroristischer Ziele, sagte MI5-Chef Ken McCallum am Dienstag (Ortszeit) nach einem Treffen der "Five Eyes"-Geheimdienstkooperation in den USA.

Im Fokus seines Dienstes stehe vor allem der Iran, sagte McCallum. "Insbesondere die vergangenen etwa 18 Monate waren eine besonders intensive Phase der vom Iran ausgehenden Bedrohung auf britischem Boden."

Dabei habe es sich aber vorwiegend um Aktivitäten gegen interne Feinde der iranischen Führung wie Dissidenten und Medienorganisationen gehandelt. Den MI5 beschäftige aber, ob sich die iranischen Ziele "als Reaktion auf Ereignisse anderswo" ändern könnten, sagte McCallum.

Die"Five Eyes"-Kooperation umfasst Geheimdienste aus Großbritannien, den USA, Kanada, Australien und Neuseeland./bvi/DP/ngu