DAX®- 15.500/15.600 Punkte als Richtschnur

Zweiter Handelstag der Woche – zweite „Hammer-Formation“, so lässt sich die jüngste Kursentwicklung beim DAX® treffend zusammenfassen. Die beiden konstruktiven Kerzenmuster dokumentieren, dass im Bereich der Marke von rund 15.100 Punkten kurzfristig eine solide Unterstützung besteht. Ein Anstieg über die letzten beiden Tageshochs (15.272/15.288 Punkte) würde in diesem Kontext den Startschuss für eine erneute Erholungsbewegung liefern. Das ändert allerdings nichts an der Bedeutung der Schlüsselzone bei 15.500/15.600 Punkten. Hier lief in der vergangenen Woche nicht nur ein erster Erholungsimpuls aus, sondern diese Marken definieren auch die Grenzen der alten, vorangegangenen Tradingrange. Last but not least untermauern die Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 15.590/15.648 Punkten) die Relevanz des angeführten Signalbereiches. Apropos gleitende Durchschnitte: Hier kam es in der abgelaufenen Woche zu einem negativen Schnittmuster (siehe Chart). Für einen echten charttechnischen Befreiungsschlag bedarf es deshalb einer Rückeroberung der Schlüsselbarrieren bei 15.500/15.600 Punkten.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

