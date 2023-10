Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch schwächer in den Handel gestartet. Sie haben damit an die Kursverluste seit Beginn der Woche angeknüpft. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,12 Prozent auf 127,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,89 Prozent.

"Nach der positiven Überraschung bei den US-Einzelhandelsumsätzen verstärkte sich der Verkaufsdruck", hieß es in einer Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank. Am Vortag war bekannt geworden, dass die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel im September unerwartet stark gestiegen waren. Die Erlöse gelten als Indikator für die Stärke des Konsums, der für das Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft besonders wichtig ist.

Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank folgen die Renditen der Bundesanleihen aktuell den Vorgaben der US-Renditen. Nach den unerwartet starken Umsatzdaten aus dem US-Einzelhandel werden am Markt zwar keine weitere Zinsanhebung eingepreist, hieß es in der Analyse der Dekabank. Dafür seien aber die Erwartungen an schnelle Zinssenkungen etwas zurückgenommen worden, was den Renditen Auftrieb verliehen habe./jkr/stk