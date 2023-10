Explosion in Krankenhaus in Gaza gefährdet Krisen-Diplomatie

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Nidal al-Mughrabi und Steve Holland und Andreas Rinke

Gaza/Tel Aviv/Kairo (Reuters) - Die Explosion in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt mit möglicherweise Hunderten Toten erschwert die Bemühungen um eine Eindämmung des eskalierenden Nahostkonflikts.

Die im Gazastreifen herrschende radikal-islamische Hamas sprach von einem israelischen Luftangriff, bei dem am Dienstag bis zu 500 Menschen gestorben seien. Israel erklärte dagegen am Mittwoch, es habe sich um einen Fehlstart einer Rakete des Islamischen Dschihad gehandelt. Die Extremistengruppe dementierte.

US-Präsident Joe Biden sicherte Israel bei einem Besuch weitere Unterstützung zu. Von Biden zunächst geplante Treffen mit Spitzenvertretern der Palästinenser, Jordaniens und Ägyptens wurden von arabischer Seite angesichts der Explosion abgesagt. Bundeskanzler Olaf Scholz und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi äußerten bei einem Treffen in Kairo die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Die Extremisten der libanesischen Hisbollah-Miliz kündigten einen "Tag des beispiellosen Zorns" an. Hamas-Chef Ismail Hanijeh beschuldigte die USA, sie stünden hinter der Explosion und deckten Israel. Im Westjordanland gingen palästinensische Sicherheitskräfte mit Tränengas und Blendgranaten gegen aufgebrachte Demonstranten vor.

HAMAS SPRICHT VON HUNDERTEN TOTEN

Bei der Explosion auf dem Gelände des Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza-Stadt starben nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums 500 Menschen. Die Zivilverteidigung des Gebiets gab die Zahl der Toten hingegen zunächst mit 300 an. Die Bergungsarbeiten dauerten am Mittwoch an. Wegen der israelischen Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hatten viele Bewohner das Krankenhausgelände auch als Zufluchtsstätte genutzt. "Die Menschen kamen in die Chirurgie gerannt und riefen: Hilfe, Hilfe, es gibt Tote und Verletzte im Krankenhaus", sagte Fadel Naim, ein leitender Arzt der Klinik, der Nachrichtenagentur Reuters.

Israel erklärte, das Krankenhaus sei nicht durch israelischen Beschuss getroffen worden. So fehle es an den für einen Luftangriff typischen Kratern. Das Lagebild spreche vielmehr dafür, dass Raketentreibstoff Feuer gefangen habe. Der überwiegende Teil der Schäden wäre demnach durch Treibstoff und nicht durch einen Raketensprengkopf entstanden. An Gebäuden in der Umgebung seien keine strukturellen Schäden beobachtet worden. Das Militär veröffentlichte Drohnenaufnahmen, die dies belegen sollten.

BIDEN SIEHT ANZEICHEN FÜR VERANTWORTUNG "DER ANDEREN"

Biden erklärte, einiges deute auf eine Verantwortung der palästinensischen Seite hin. Bei einem Treffen mit Israels Staatspräsident Isaac Herzog und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwoch in Tel Aviv vermied Biden allerdings zunächst eine eindeutige Festlegung. "Nach dem, was ich gesehen habe, sieht es so aus, als ob es von der anderen Gruppe getan wurde, nicht von euch", sagte Biden. "Aber es gibt eine Menge Leute, die sich nicht sicher sind. Wir müssen also eine Menge bewältigen." Er sei traurig und empört über den Vorfall.

Netanjahu sagte, bei dem Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen handle es sich um "eine andere Art des Krieges". Dies sei der Fall, weil die radikal-islamische Hamas "eine andere Art von Gegner" sei. Biden, Herzog und Netanjahu demonstrierten bei ihrem Treffen Einigkeit. Biden bekräftigte, die USA unterstützten Israel mit allem, was das Land zur Verteidigung gegen die Hamas benötige. Netanjahu und Herzog dankten Biden für die Unterstützung.

Der Plan Bidens, nach seinem Aufenthalt in Israel auch mit Spitzenvertretern der Palästinenser, Jordaniens und Ägyptens zusammenzutreffen, zerschlug sich. Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas sagte eine für Mittwoch geplantes Unterredung mit Biden ab. Jordanien strich ein für Donnerstag geplantes Treffen mit beiden Politikern sowie dem ägyptischen Präsidenten Al-Sisi.

ÄGYPTEN BEFÜRCHTET ÜBERGREIFEN DES KRIEGS

Al-Sisi äußerte bei dem Treffen mit Scholz die Sorge, die Entwicklung im Nahen Osten könne außer Kontrolle geraten. Er warnte vor einer militärischen Auseinandersetzung zwischen seinem Land und Israel, sollten sein Land Palästinenser aus dem Gazastreifen aufnehmen und auf der Halbinsel Sinai ansiedeln. Diese würde dann zur Basis weiterer Angriffe auf Israel. "Israel wird sich dann bestimmt wehren." Die Folge dürften Angriffe auf ägyptisches Territorium sein. Deshalb sei die Aufnahme von Palästinensern aus dem Gazastreifen in Ägypten unmöglich.

Das israelische Militär forderte die Einwohner von Gaza-Stadt erneut zur Flucht in den Süden des Gazastreifens auf. Dort werde eine humanitäre Zone mit Hilfsgütern eingerichtet.

Zahlreiche Länder wie der Iran, Ägypten, Jordanien, Katar und die Türkei sowie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) äußerten sich entsetzt über die Explosion. Palästinenser-Präsident Abbas begründete seine Absage des Gesprächs mit Biden auch damit, dass "für dieses Massaker" auch die Länder wie die USA Verantwortung trügen, die Israel unterstützten.

Irans Außenminister Hossein Amirabdollahian forderte, die Mitgliedsstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) sollten Sanktionen gegen Israel verhängen. Dazu sollten ein Ölembargo und die Ausweisung der israelischen Botschafter zählen. In Saudi-Arabien gab es am Mittwoch eine OIC-Dringlichkeitssitzung. Die Organisation besteht aus 57 Staaten mit hohen Anteilen muslimischer Bevölkerung.

Der französische Präsident Emmanuel Macron verlangte eine Wiederaufnahme der humanitären Versorgung der Palästinenser im Gazastreifen. Ähnlich äußerte sich Scholz. Nach seinen Gesprächen in Israel und Ägypten zeigte er sich zuversichtlich über eine baldige Grenzöffnung für humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen. "Die Bewegung, die ich in all meinen Gesprächen jetzt wahrgenommen habe, führt mich zu der Hoffnung, dass wir bald auch sehen werden, dass das funktioniert", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Kairo.

(Bericht von Nidal Mughrabi, Steve Holland, Andreas Rinke, unter Mitarbeit von Moaz Abd-Alaziz, Ali Sawafta und Dan Williams; bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)