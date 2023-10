GNW-Adhoc: CHEP Automotive veröffentlicht dritten Supply-Chain-Trends Bericht

^KÖLN, Deutschland, Oct. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CHEP, einer der global

führenden Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungslösungen, hat soeben den dritten Bericht seiner Reihe über neuste Supply-Chain-Trends veröffentlicht: ? (https://www.chep.com/uk/en/blog/6-stakeholders-shaping-the-future-electric- vehicles?utm_medium=social&utm_source=pressrelease&utm_campaign=fy24q2-eu-aut- de-en-aw-trendreport3rd-smp)6 Stakeholder gestalten die Zukunft der Elektrofahrzeuge (https://www.chep.com/uk/en/blog/6-stakeholders-shaping-the- future-electric- vehicles?utm_medium=social&utm_source=pressrelease&utm_campaign=fy24q2-eu-aut- de-en-aw-trendreport3rd-smp)". Laut dem Global Electric Vehicle Outlook 2023 der Internationalen Energieagentur (IEA) sind im Jahr 2022 über 10 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft worden. In ihrer Prognose geht die IEA davon aus, dass Elektrofahrzeuge bis Ende 2023 18 % des Gesamtabsatzes ausmachen werden. Unter Zuhilfenahme ihres Szenarios für Netto-Null-Emissionen bis 2050 hat die Agentur in diesem Rahmen außerdem berechnet, dass diese Zahl bis 2030 auf 60 % steigen muss. Da dies noch ein weiter Weg ist, analysiert CHEP in ?6 Stakeholder gestalten die Zukunft der Elektrofahrzeuge" fortschrittliche Strategien, die das Potenzial haben, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. ?Wenn wir an Elektrofahrzeuge denken, denken wir automatisch an Automobilhersteller und Batterieproduzenten," sagte Safak Aktekin, Senior Commercial Director von CHEP Automotive. ?Aber es sind die politischen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen sowie Regierungen, die die Ziele festlegen und produktionsbezogene Subventionen gewähren. Sie haben also das Sagen. Werden dann noch die vorgelagerten Auswirkungen auf die Bergbauindustrie, die nachgelagerten Auswirkungen für Transport- und Logistikunternehmen sowie die hohen Belastungen des Energienetzes einkalkuliert, wird schnell klar: Der zukünftige Erfolg von E-Fahrzeugen hängt tatsächlich von vielen Akteuren ab." Der aufschlussreiche Bericht von CHEP zeigt auf, wie im Rahmen des Übergangs zur Elektrifizierung des Transportwesens diese Akteure aufgefordert werden, aus ihrem traditionellen Einflussbereich herauszutreten, denn branchen- und grenzüberschreitende Kooperationen werden immer wichtiger. ?Deshalb hat unsere Teilnahme an der Global Battery Alliance (https://www.globalbattery.org/) einen so hohen Stellenwert für uns," so Safak Aktekin weiter. ?Dank unseres unübertroffenen Know-hows über zirkuläre Supply Chains in der Automobilindustrie liefern wir einen hohen Mehrwert, wenn es um die Produktion und das Vertriebsnetz von Batterien geht - diesbezüglich wissen wir natürlich auch, dass wir quasi nur ein Rädchen in einem großen Getriebe sind. Eine flächendeckende und nachhaltige Elektrifizierung des Transportwesens kann nur dann Realität werden, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen." Da Elektrofahrzeuge für eine umweltbewusstere Zukunft stehen, geht der Bericht außerdem auf die Notwendigkeit ein, diesen Übergang nachhaltig zu gestalten - ein Thema, das sowohl für Konsumentinnen und Konsumenten als auch für Stakeholder immer mehr in den Vordergrund rückt. Und genau dies kommt in der Supply Chain zum Tragen. CHEP ist bereits seit seinen Anfängen als Pionier der Kreislaufwirtschaft bekannt und hat mit seinem innovativen Pooling-Modell des Teilens und Wiederverwendens von Paletten und Ladungsträgern dafür gesorgt, dass unnötige Einweg-Verpackungen gar nicht erst entstehen. ?In der heutigen Zeit ist unser Pooling-Konzept wichtiger denn je, da wir auf 100 % Elektrofahrzeuge auf unseren Straßen zusteuern. Nachhaltiger Transport, der durch eine CO2-intensive Supply Chain zustande kommt, ist nichts mehr als eine Fata Morgana," schlussfolgert Murray Gilder, Vice-President von CHEP Automotive. Den vollständigen Bericht können Sie hier lesen: 6 Stakeholder gestalten die Zukunft der Elektrofahrzeuge (https://www.chep.com/uk/en/blog/6-stakeholders- shaping-the-future-electric- vehicles?utm_medium=social&utm_source=pressrelease&utm_campaign=fy24q2-eu-aut- de-en-aw-trendreport3rd-smp) Über CHEP CHEP ist eines der nachhaltigsten Logistikunternehmen der Welt und bietet sein innovatives Modell des Teilens und Wiederverwendens für über 360 Millionen Paletten, Kisten und Behälter. Das Unternehmen bedient die Branchen schnelldrehender Konsumgüter, Frischwaren, Getränke, Einzelhandel, sowie die Automobilindustrie und die allgemeine Fertigungsindustrie. CHEP ist Teil der Brambles Group, beschäftigt 11.700 Mitarbeitende und ist weltweit in rund 60 Ländern tätig. www.chep.com (http://www.chep.com/de/) ? www.brambles.com (http://www.brambles.com) Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter :https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8cc72fdf- 73ed-44ad-8270-4f13d76bce47 °