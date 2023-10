LGIM: Diversifizierung nach dem Ansatz von Gerd Kommer durch einen einzigen ETF

Werbung von LGIM

Diversifizierung ist ein wichtiges Instrument für Anleger, die ihr Risiko steuern wollen. In diesem Artikel erläutern wir, wie Gerd Kommer das Thema Diversifikation sieht und wie der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF seine Philosophie in die Praxis umsetzt.

Der Nobelpreisträger Harry Markowitz hat einmal gesagt, dass Diversifizierung das einzige beim Investieren ist, was kostenlos zu haben ist.*

Durch breite Streuung der Anlagen ist es möglich, die Schwankungen einzelner Unternehmen auszugleichen und dennoch vom langfristigen Aufwärtstrend des globalen Aktienmarkts zu profitieren.

Für Gerd Kommer ist Diversifizierung eine der wichtigsten Säulen seiner Weltportfolio-Philosophie. So plädiert er für einen Ansatz bei der Aktienanlage, der die gesamte Breite und Tiefe des globalen Markts abdeckt und gleichzeitig kostenbewusst vorgeht.

Vermeidung von Konzentrationsrisiken

So weit, so klar. Doch in den letzten Jahren hat sich in herkömmlichen, nach Streubesitz gewichteten Indizes wie dem gängigen MSCI World der Anteil von US-Aktien und insbesondere einer Handvoll von Mega-Caps erhöht. Dies hat zu einer zunehmenden Konzentration der Portfolios geführt.

Anleger, die der Weltportfolio-Philosophie von Gerd Kommer folgen wollen, können dagegen ETFs nutzen, die Indizes abbilden, welche speziell auf die Minderung des Konzentrationsrisikos ausgerichtet sind.

So weist der vom L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF abgebildete Index zu jedem vierteljährlichen Rebalancing-Zeitpunkt ein maximales Portfoliogewicht pro Unternehmen von insgesamt 1 % auf. Dadurch wird die Konzentration reduziert und eine verbesserte Diversifizierung angestrebt.

Quelle: Blommberg

Die ganze Welt abdecken

Gerd Kommer strebt nicht nur die Abdeckung aller Marktsegmente der führenden entwickelten Volkswirtschaften an. Er befürwortet auch ein Engagement in den Schwellenländern als weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Diversifizierung.

Um die Diversifizierung durch Anlage in Schwellenländern zu erhöhen, verwendet der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF eine spezielle Methode: So werden 50 % der Marktkapitalisierung und 50 % des BIP zugrundegelegt, um die Ländergewichtung und anschließend die Aktiengewichtung zu bestimmen.

Reduziert werden sollen dadurch Konzentrationsrisiken im Hinblick auf einzelne Länder, die in reinen Free-Float-Indizes mit Gewichtung allein anhand der Marktkapitalisierung auftreten können.

Quelle: Bloomberg; Stand 30. Mai 2023

Im letzten Teil dieser Serie über den L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF betrachten wir, wie der ETF die dritte Säule des Ansatzes von Gerd Kommer umsetzt: Multifactor-Investing.

