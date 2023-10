PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Gesuch um Aufschiebung der Publikation des Jahresabschlusses 2022



18.10.2023 / 17:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Ad-Hoc Mitteilung vom 18.10.2023 gemäss Ziffer 16 KR

Promaxima Immobilien AG: Gesuch um Aufschiebung der Publikation des Jahresabschlusses 2022 Luzern, 18. Oktober 2023 – Die Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) stellte am 13. Oktober 2023 ein Verschiebungsgesuch zur Publikation des Jahresabschlusses 2022 sowie des Halbjahresabschlusses 2023. Im Sinne einer Ausnahme wurde das Gesuch für eine Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 und des Halbjahresabschlusses 2023 bis spätestens am 30. November 2023 bewilligt. Eine weitere Erstreckung ist ausgeschlossen und zöge die Dekotierung sämtlicher Beteiligungspapiere der Promaxima Immobilien AG nach sich. Der Verwaltungsrat ist zuversichtlich, sämtliche Fristen einhalten und zukünftig wieder ohne Verschiebungen den Pflichten gemäss Kotierungsreglement nachkommen zu können. Die Promaxima Immobilien AG kommt Ihrer Pflicht nach, mittels Ad Hoc Mitteilung alle Aktionäre über den Entscheid und die damit verbundenen Sanktionen zu informieren.

Kontakt

Oliver Vogel, Delegierter des Verwaltungsrates

Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00 Über Promaxima Immobilien AG

Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006 investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz. Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem

30. September 2016 an der BX Berne eXchange kotiert.

Datei: Promaxima Immobilien AG: Gesuch um Aufschiebung der Publikation des Jahresabschlusses 2022

