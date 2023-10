ANALYSE-FLASH: Metzler nimmt Porsche AG mit 'Buy' wieder auf - Ziel 112 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Porsche AG im Zuge eines Analystenwechsels mit "Buy" und einem Kursziel von 112 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Erfolgsgeschichte der deutschen Automobilindustrie werde von zwei revolutionären Kräften herausgefordert: von disruptiven technologischen Megatrends und dem Vormarsch neuer Akteure, schrieb der von nun an zuständige Analyst Pal Skirta in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er rechnet für die Premiumhersteller mit keinem bedeutenden Preis- oder Wettbewerbskrieg in China. In dem Sportwagenbauer Porsche sieht er eine besonders überzeugende Kaufempfehlung./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 08:10 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 08:10 / CEST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------