APA ots news: EL-MOTION 2024

Neue Location und größere Standflächen auf über 10.000 m2 Hochkarätige Fachvorträge 23. bis 24. April 2024 in Wien Österreich (APA-ots) - Die Eckdaten für die EL-MOTION 2024 stehen fest. Vom 23. bis 24. April 2024 wird Österreichs größter Fachkongress zum 14. Mal stattfinden. Die EL-MOTION 2023 war ein voller Erfolg. Neben hochkarätigen Vortragenden und exklusiven Fachthemen haben wieder hunderte nationale und internationale zahlende Interessierte die EL-MOTION besucht. Auch die facettenreiche Ausstellung mit den unterschiedlichsten Unternehmen aus den Bereichen Zero-Emission, E-Mobilität und alternative Lösungen haben das Team der EL-MOTION in ihrem Handeln bestärkt. An diesem Erfolg will die EL-MOTION auch 2024 anknüpfen und wieder ein breites Spektrum an hochkarätigen Fachvorträgen im Bereich Güterverkehr, E-Mobilität sowie Alternativen für Unternehmen und Kommunen bieten. Darüber hinaus wird die Diskussion des Status Quo mit dem Ausblick in die Zukunft und den neuen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, geführt. Dies macht die EL-MOTION in Österreich einzigartig und zeichnet sie seit Jahren aus. Zwtl.: EL-MOTION 2024 neu in den Wiener Werkshallen Um den gestiegenen Anforderungen der Aussteller gerecht werden können und dem Wachstum nicht im Weg zu sehen, wird die EL-MOTION 2024 in einer neuen, größeren Location stattfinden - in den Wiener Werkshallen. Das Team rund um die EL-MOTION freut sich auf die neue Zusammenarbeit mit den Wiener Werkshallen und das zukünftige Potential. Die Wiener Werkshallen bieten den idealen Spagat zwischen Moderne, Nachhaltigkeit und Mobilitätstradition. Mit über 10.000 m2 Veranstaltungsfläche bieten sich gänzlich neue Möglichkeiten, noch mehr Informationen und branchenspezifische Aussteller einem noch größeren Fachpublikum zu bieten. Somit kann nun auch der Güterverkehr in die Ausstellung fachgerecht integriert werden. Die gute öffentliche Anbindung (S80 und 72A/76A/76B) ermöglicht eine unkomplizierte und ökologische öffentliche Anreise. Zwtl.: Aussteller-Anmeldungen für 2024 bereits möglich Die Planungen laufen auf Hochtouren und weitere Neuerungen werden vorbereitet. Die Aussteller-Anmeldung ist bereits unter office@elmotion.at möglich, der Ticketverkauf startet im Dezember 2023. EL-MOTION 2024 Datum: 23.4.2024, 09:00 - 17:00 Uhr Ort: Wiener Werkshallen 2. Haidequerstraße, 1110 Wien Url: http://www.elmotion.at EL-MOTION 2024 Österreichs größter Fachkongress mit Begleitausstellung im Bereich E-Mobilität, Zero-Emission, Transformation der Wirtschaftsverkehre, alternative Lösungen für KMU, Flotten und Kommunen. Datum: 24.4.2024, 09:00 - 17:00 Uhr Ort: Wiener Werkshallen 2. Haidequerstraße, 1110 Wien Url: http://www.elmotion.at Rückfragehinweis: Witzany GmbH Astrid Witzany, MSc. Tel: +43 699 10500910 Mail: a.witzany@elmotion.at Web: www.elmotion.at