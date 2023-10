Bericht: Palästinenser im Westjordanland von Siedlern getötet

RAMALLAH (dpa-AFX) - Im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein Palästinenser von Siedlern getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah am späten Mittwoch laut der Nachrichtenseite Ynet mitteilte, starb der 21-jährige in der Nähe des Dorfes Dura al-Qara im zentralen Westjordanland durch Schüsse von Siedlern. Zuvor waren zwei Jugendliche nach palästinensischen Angaben bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten in der Nähe der Stadt Ramallah getötet worden.

Die Sicherheitslage im Westjordanland ist seit dem blutigen Großangriff von Hunderten Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober zunehmend angespannt. Nach der tödlichen Explosion bei einem Krankenhaus im Gazastreifen hatten palästinensische Gruppen im Westjordanland zu Konfrontationen mit israelischen Soldaten aufgerufen. Auch Gewalttaten von Siedlern hätten in letzter Zeit zugenommen, sagte UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats.

Es besteht die Gefahr, "dass die Situation außer Kontrolle gerät", warnte Griffiths. Israel hatte das Westjordanland und Ost-Jerusalem 1967 erobert. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt./ln/DP/zb