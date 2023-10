Dax dämmt Verlust ein nach Rutsch unter 15.000 Punkte

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag nach der Verkaufswelle am Vortag weitere Kursverluste erlitten. Nach einem verhaltenen Start fiel er trotz deutlicher Kursgewinne von SAP, Merck und Sartorius kurz unter die Marke von 15.000 Punkten, die er letztmals Anfang Oktober unterschritten hatte. Bis zum Mittag konnte der deutsche Leitindex mit 15.049,22 Punkten sein Minus auf 0,30 Prozent eindämmen.

Der Krieg in Nahost belastet weiterhin die Stimmung. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,52 Prozent auf 24.574,11 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um knapp 0,3 Prozent nach unten. Damit folgten die Märkte den schwachen Börsenvorgaben aus den USA und Asien.

Die Aktien von SAP zogen nach Quartalszahlen um knapp fünf Prozent an. Der Softwarekonzern sieht sich nach deutlichen Zuwächsen vor allem im zukunftsträchtigen Cloud-Geschäft auf Kurs zu den Jahreszielen. Am Markt fielen die Reaktionen überwiegend positiv aus.

Bei der Merck KGaA konnten sich die Anteilseigner nach den jüngsten Verlusten über ein Kursplus von fast vier Prozent freuen. Der Chemie- und Pharmakonzern will nach dem von Schwierigkeiten geprägten Jahr 2023 bald wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Sartorius-Titel gewannen an der Dax-Spitze 7,8 Prozent. Der Labor- und Pharmazulieferer berichtete zwar wegen der anhaltend gedämpften Investitionslaune seiner Kunden einen Gewinneinbruch. Er hatte aber schon in der vergangenen Woche seine Prognosen für das laufende Jahr gesenkt. Seitdem hatten die Aktien bis zu mehr als ein Fünftel an Wert verloren, wovon sie sich nun etwas erholten.

Die Aktien der Deutschen Börse drehten nach anfangs deutlichen Verlusten ins Plus und gewannen zuletzt 0,8 Prozent. Im MDax büßten die gut gelaufenen Aktien der Online-Apotheke Redcare Pharmacy fast drei Prozent ein, nachdem Konkurrent DocMorris den Umsatzausblick gesenkt hatte.