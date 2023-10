DAX®- Test der Lows?

In den letzten Monaten hatten wir beim DAX® immer wieder auf die Bedeutung der Schlüsselzone bei 15.500/15.600 Punkten hingewiesen. Hier fallen diverse Hochs und Tiefs mit den Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 15.575/15.650 Punkten) zusammen. Gleichzeitig untermauern andere Chartdarstellungsformen – wie beispielsweise der P&F-Chart oder auch der Heikin Ashi-Chart – die herausragende Stellung dieser Zone. Unterhalb der angeführten Bastion befinden sich die deutschen Standardwerte deshalb in charttechnisch schwierigem Fahrwasser. Diese Einschätzung wird nicht zuletzt durch das negative Schnittmuster zwischen beiden o. g. gleitenden Durchschnitten aus der letzten Woche untermauert. In diesem Umfeld rückt heute ein Test der runden 15.000er-Marke in den Mittelpunkt. Knapp darunter verläuft zudem das untere Bollinger Band (14.981 Punkte). Zusammen mit dem jüngsten Verlaufstief (14.948 Punkte), den Tiefpunkten von 2021 bei gut 14.800 Punkten und dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit Herbst vergangenen Jahres (14.747 Punkte) entsteht hier der nächste wichtige Rückzugsbereich.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

