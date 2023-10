EQS-News: sigo GmbH: Bericht des Gemeinsamen Vertreters GPR Financial Services GmbH einsehbar

Emittent / Herausgeber: sigo GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

sigo GmbH: Bericht des Gemeinsamen Vertreters GPR Financial Services GmbH einsehbar (News mit Zusatzmaterial)



19.10.2023 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



sigo GmbH: Bericht des Gemeinsamen Vertreters GPR Financial Services GmbH einsehbar Darmstadt, 19. Oktober 2023 – Die sigo GmbH informiert die Anleihegläubiger der von ihr begebenen „Unternehmensanleihe_sigo_7,25%_2022_2028“ darüber, dass im Vorfeld der insolvenzrechtlichen Gläubigerversammlung am 26. Oktober 2023 ab sofort ein Bericht des Gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger, der GPR Financial Services GmbH, eingesehen werden kann. Der Bericht des Gemeinsamen Vertreters ist unter diesem Link abrufbar. Der Bericht ist passwortgeschützt. Sie erhalten das Passwort, wenn Sie Ihre Inhaberschaft der Unternehmensanleihe_sigo_7,25%_2022_2028 durch eine aktuellen Depotauszug nachweisen und diesen an die E-Mail Adresse nkuebler@goerg.de senden. Der Gemeinsame Vertreter hat angekündigt, in der insolvenzrechtlichen Gläubigerversammlung dem Kaufvertrag im Zusammenhang mit der Veräußerung des Geschäftsbetriebs der Gesellschaft zuzustimmen.



Datei: Bericht



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.