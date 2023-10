Geldvermögen der Menschen in Deutschland erneut gestiegen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland sind in Summe reicher geworden. Das Geldvermögen der privaten Haushalte erhöhte sich im zweiten Quartal des laufenden Jahres zum Vorquartal um 94 Milliarden Euro auf rund 7492 Milliarden Euro, wie die Deutsche Bundesbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Nach einem deutlichen Rückgang im Laufe des Vorjahres sei dies der dritte Anstieg in Folge. Positiv bemerkbar machten sich unter anderem gestiegene Zinsen für Festgeld und Co. sowie Kursgewinne an den Börsen.

Berücksichtigt sind in den Zahlen Bargeld, Wertpapiere, Bankeinlagen sowie Ansprüche gegenüber Versicherungen, nicht jedoch Immobilien. Wie das Vermögen genau verteilt ist, geht aus den Daten nicht hervor./mar/DP/stk