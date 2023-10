Nahost-Konflikt bremst Dax weiter aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Für viele Dax-Anleger scheint das Thema Jahresendrally inzwischen in weite Ferne gerückt.

Am Donnerstag rutschte der deutsche Leitindex zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten. Er verlor in der Spitze 0,7 Prozent auf 14.984 Zähler - in den vergangenen fünf Handelstagen gab der Dax mehr als zwei Prozent nach. "Auf einen goldenen Oktober und somit eine Herbstrally warten die Anleger bislang vergebens", konstatierte Christian Henke vom Broker IG.

Der ungewisse Zinspfad der US-Notenbank Fed wie auch die Angst vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten mit womöglich weitreichenden Folgen für die Energieversorgung trieben Aktieninvestoren zuletzt in die Flucht. Gefragt war dagegen die gern als sicherer Hafen angesteuerten Assetklasse Gold. Das Edelmetall hat seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel mehr als sechs Prozent auf 1949 Dollar je Feinunze zugelegt. "Eine schnelle Lösung im aufgeheizten Nahost-Konflikt zeichnet sich nicht ab", urteilten die Analysten der Helaba. "Entsprechend hoch ist die Nervosität bei Anlegern."

ÖLPREISE GEHEN AUF TALFAHRT

Diese Nervosität war auch am Ölmarkt zu spüren. Zwar ist der durch die anhaltenden Kämpfe getriebene Preisanstieg zum Erliegen gekommen. "Aber der Markt steht aufgrund der geopolitischen Spannungen immer noch unter Aufwärtsdruck", ergänzte Tina Teng, Analystin bei CMC Markets. Die Angst vor Versorgungsengpässen hatte die Preise für Brent und WTI am Mittwoch um mehr als zwei Prozent in die Höhe getrieben. Am Donnerstag verbilligte sich die Nordsee-Ölsorte Brent um 1,9 Prozent auf 89,75 Dollar pro Barrel (159 Liter). Die leichte US-Sorte WTI notierte 1,7 Prozent tiefer bei 86,80 Dollar je Fass.

Auf der Unternehmensseite konnten - trotz des insgesamt schwachen Gesamtmarktes - einige Werte mit deutlichen Kursausschlägen punkten. Sartorius schossen im Dax um fast acht Prozent nach oben. Der Labor- und Pharmazulieferer zeigte sich trotz eines Gewinneinbruchs in den ersten neun Monaten und der deutlichen Senkung seiner Jahresziele zuversichtlich für 2024. Seit der gekappten Prognose vergangenen Freitag hatten die Papiere mehr als 18 Prozent an Wert eingebüßt.

Mit zu den größten Gewinnern zählten auch SAP, die um knapp fünf Prozent zulegten. Europas größtes Softwarehaus konnte dank strenger Kostenkontrolle seinen operativen Gewinn im dritten Quartal überraschend stark steigern. Bei Merck soll es nach der 2023 erwarteten Wachstumsdelle im kommenden Jahr wieder aufwärtsgehen. Die Anleger honorierten den Optimismus anlässlich des Kapitalmarkttages und trieben die Aktien des Pharma- und Technologiekonzerns um 3,5 Prozent in die Höhe.

An der Pariser Börse ging es für Renault um bis zu 8,2 Prozent bergab. Der Umsatz des Autobauers stieg im dritten Quartal um 7,6 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro. Händlern zufolge hatte der Markt im Schnitt mit 10,6 Milliarden Euro gerechnet. Bei Tesla verprellte die rückläufige Gewinnmarge die Investoren. Der US-Elektroautohersteller bekommt den selbst angezettelten Preiskrieg zu spüren. Im vorbörslichen US-Handel gaben die Tesla-Titel 4,6 Prozent nach. Der europäische Autoindex notierte 1,7 Prozent schwächer.

BOND-RENDITEN ERNEUT IM AUFWIND

Am Bondmarkt kehrten die Anleger angesichts der Aussicht auf weiter hoch bleibende Zinsen Staatsanleihen den Rücken zu. Die Kurse fielen, im Gegenzug ging es bei den Renditen weiter aufwärts. Die zehnjährigen Bundespapiere lagen mit 2,958 Prozent auf einem Zwei-Wochen-Hoch. Die zehnjährigen US-Treasuries werden mit bis zu 4,983 Prozent verzinst und damit so hoch wie seit 16 Jahren nicht mehr. Mit Spannung warten Börsianer nun auf eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell beim New Yorker Wirtschaftsclub am Abend (18 Uhr MESZ), von der sie sich neue Hinweise für die künftige US-Zinspolitik erhoffen. Einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen zufolge wird die Fed die Zinssätze bei ihrer Sitzung am 1. November unverändert lassen. Eine wachsende Zahl der Experten erwartet keine Zinssenkung vor der zweiten Hälfte des Jahres 2024.

