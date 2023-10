Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Wagenknecht

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Wagenknecht:

"Im Fall von Sahra Wagenknecht kommt die Ankündigung einem Befreiungsschlag für beide Seiten gleich. Für die Linke, weil sie ab jetzt - zumindest rein theoretisch - wieder Sachdebatten führen kann. Für Wagenknecht, weil sie zum einen einem Parteiausschluss zuvorkommt und weil sie zum anderen die letzte Chance ergreift, politisch noch einmal durchzustarten. Wobei: Das mit dem Durchstarten ist so eine Sache. Wagenknechts klare Haltung zum Krieg in der Ukraine verfängt längst nicht mehr so, wie vor einigen Monaten. Denn Putins Überfall wird bereits vom Hamas-Terror überschattet. Und ist das Bündnis Sahra Wagenknecht erst einmal gegründet, geht es erst richtig rund in der politischen Arena: Wie hält es die Namensgeberin mit dem Antisemitismus? Ist sie für höhere Steuern, gegen Windkraft? Sollen Asylbewerber früher arbeiten dürfen? Die Antworten auf all diese Fragen werden bestimmt unterhaltsam. Aber reicht das dann für fünf Prozent? Und für die Linke noch? Beides eher nicht."/ra/DP/he