Roche mit stabilem Umsatz - bestätigt Ausblick

Zürich (Reuters) - Der Arzneimittel- und Diagnostikhersteller Roche hält nach den ersten neun Monaten an seiner Jahresprognose fest und rechnet 2023 wegen der weggebrochenen Verkäufe von Corona-Tests und -Arzneien mit weniger Umsatz und Gewinn.

Im Zeitraum Januar bis September stiegen die Verkaufserlöse unter Ausschluss von Wechselkurseinflüssen um ein Prozent auf 44 Milliarden Franken, wie der Schweizer Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Konzernverkäufe ohne Corona-Produkte seien um neun Prozent gewachsen. "Wir haben in den ersten neun Monaten 2023 gute Ergebnisse erzielt und damit den erwarteten Rückgang der Nachfrage nach Covid-19-Produkten mehr als ausgeglichen," erklärte Roche-Chef Thomas Schinecker. Gewinnzahlen gibt Roche nur zum Halbjahr und am Jahresende bekannt.

