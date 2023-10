Scholz - Alle Minister und Diplomaten sollen Rückführung ansprechen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat alle Kabinettsmitglieder und Botschafter aufgefordert, andere Länder zur Rücknahme abgelehnter Asylbewerber aufzufordern.

Die Bundesregierung verhandele derzeit konkret über sechs Rückführungsabkommen, weitere kämen hinzu, sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. "Ich habe auch gebeten, dass deutsche Diplomaten, deutsche Ministerinnen und Minister das Thema immer mit ansprechen", fügte Scholz hinzu. Man müsse andere Länder auffordern, die Personen zurückzunehmen, die aus Deutschland zurückgeführt werden sollen. Im Gegenzug biete man den legalen Zuzug von Arbeitskräften nach Deutschland an.

