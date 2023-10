Tesla Aktie: Q3-Zahlen enttäuschen – Jerome Powell im Fokus

Der US-Autobauer Tesla sieht sich zusehends mit den Auswirkungen des eigens angezettelten Preiskampfs konfrontiert.

Am Mittwoch nach US-Börsenschluss hatte das Unternehmen seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht.

Laut IG-Indikation notieren die Tesla-Papiere am Donnerstagmorgen fast fünf Prozent in der Minuszone

Geschäftsergebnisse trüben sich ein – Eigens angezettelter Preiskampf geht zulasten der Q3-Zahlen

Im vergangenen Quartal sank die Gewinnmarge auf 17,9 Prozent. Im Vorjahresquartal und damit vor den Preissenkungen hatten diese noch 25,1 Prozent betragen und im Vorquartal 18,2 Prozent. Gerechnet wurde im Vorfeld mit einer Marge von 18,25 Prozent.

Indes kletterte der Umsatz um neun Prozent auf 23,35 Milliarden Dollar, welcher damit ebenfalls unter den Erwartungen lag (24,1 Milliarden Dollar). Der Nettogewinn notierte bei 2,3 Milliarden Dollar.