US-Eigenheimverkäufe fallen im September auf 13-Jahrestief

Washington (Reuters) - Die US-Eigenheimverkäufe sind angesichts gestiegener Hypothekenzinsen und hoher Preise auf den tiefsten Stand seit Oktober 2010 gefallen.

Der Eigenheimabsatz sank im September um 2,0 Prozent zum Vormonat auf eine Jahresrate von 3,96 Millionen, wie der Immobilienmakler-Verband NAR am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten sogar mit einem Rückgang auf 3,89 Millionen gerechnet. "Begrenzte Lagerbestände und geringe Erschwinglichkeit von Wohnraum begrenzen weiterhin den Hausverkauf", sagte NAR-Chefökonom Lawrence Yun. "Darüber hinaus bremsen vor allem höhere Hypothekenzinsen den Verkauf."

Auch die Nachfrage der Amerikaner nach Baukrediten war zuletzt auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahrzehnten gefallen. Zudem legte der Preis für bestehende Häuser im September im Mittel um 2,8 Prozent zum Vorjahresmonat auf 394.300 Dollar zu. Noch nie zuvor wurde im September ein höherer Wert gemessen. Immobilien blieben im September durchschnittlich 21 Tage auf dem Markt. Ein Jahr zuvor lag der Schnitt noch bei 19 Tagen.

Im Zuge der Zinserhöhungen in den USA sind auch die Hypothekenkosten stark gestiegen. Die Zentralbank will die starke Teuerung eindämmen und hat dazu die Zinsen seit Anfang 2022 kräftig erhöht. Mehrere Währungshüter signalisierten zuletzt mit Blick auf den kommenden Zinsentscheid am 1. November eine Fortsetzung der im September eingelegten Zinspause.

