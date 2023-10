USA: Verkäufe bestehender Häuser fallen auf tiefsten Stand seit 2010

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe von bereits bestehenden Häusern im September weiter gesunken und erreichten den tiefsten Stand seit 13 Jahren. Im Monatsvergleich fielen sie um 2,0 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen stärkeren Rückgang um 3,7 Prozent erwartet.

Damit sind die Verkäufe bereits den vierten Monat in Folge gesunken. Auf das Jahr hochgerechnet fiel die Zahl der verkauften Häuser von 4,04 Millionen auf 3,96 Millionen, wie es weiter hieß. Die ist der niedrigste Stand seit 2010. Experten hatten mit 3,89 Millionen gerechnet./jkr/he