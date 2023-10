Agrarchemiekonzern Syngenta kürt neuen Konzernchef und Finanzchef

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Börsenkandidat Syngenta besetzt die Posten des Konzernchefs und des Finanzchefs neu.

Zum 1. Januar übernehme Jeff Rowe die Leitung des Agrarchemiekonzerns, teilte das zur chinesischen Sinochem gehörende Unternehmen mit Sitz in Basel am Freitag mit. Er ersetze Erik Fyrwald, der den CEO-Posten im Juni 2016 übernommen hatte. Der Amerikaner wird kommendes Jahr 65 und erreicht damit das Ruhestandsalter in der Schweiz. Der 50-jährige Rowe leitet gegenwärtig das Pflanzenschutzgeschäft von Syngenta.

Syngenta peilt einen Börsengang in Shanghai an. Eine solche Transaktion wird im laufenden Jahr allerdings zunehmend unwahrscheinlich. Die Anleger ziehen es üblicherweise vor, wenn es im Top-Management nach dem Gang auf das Parkett keine Änderungen gibt. Die Transaktion war bereits mehrfach verschoben worden. Syngenta hatte zunächst eine Notierung am technologielastigen STAR Market angepeilt, schwenkte im Mai dann aber auf das Hauptsegment in Shanghai um. Früheren Angaben zufolge will der Rivale von Bayer, BASF und der amerikanischen Corteva mit dem Deal umgerechnet rund 9,1 Milliarden Dollar aufnehmen.

Neben Fyrwald tritt auch Finanzchef Chen Lichtenstein zurück. Zum 1. Dezember übernehme Hengde Qin die Funktion. Der 53-jährige Chinese ist seit Anfang des Jahres Personalchef von Syngenta, zuvor hatte er das China-Geschäft geleitet. Lichtenstein verlasse das Unternehmen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Der Israeli galt ebenfalls als Kandidat für den Posten des Konzernchefs.

