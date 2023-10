Agrochemiekonzern Syngenta befördert Divisionsleiter zum Konzernchef

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Börsenkandidat Syngenta erhält einen neuen Konzernchef.

Zum 1. Januar übernehme Jeff Rowe die Leitung des Agrarchemiekonzerns, wie das zur chinesischen Sinochem gehörende Unternehmen mit Sitz in Basel am Freitag mitteilte. Er ersetze Erik Fyrwald, der den CEO-Posten im Juni 2016 übernommen hatte. Der Amerikaner wird kommendes Jahr 65 und erreicht damit eine Altersgrenze. Syngenta peilt einen Börsengang in Shanghai an. Eine solche Transaktion wird im laufenden Jahr allerdings zunehmend unwahrscheinlich. Der 50-jährige Rowe leitet gegenwärtig das Pflanzenschutzgeschäft von Syngenta.

